Livre no mercado após rescindir com o Peñarol, clube uruguaio, o lateral-direito de 21 ano Pedro Milans deve fechar um contrato de três anos com o Corinthians nos próximos dias. O jovem uruguaio desembarcou em São Paulo nesta quarta-feira (14), e espera somente os exames e alguns detalhes burocráticos para ser anunciado no Timão.

Do lado de lá, ficou a saudade. Torcedores do Peñarol lamentaram a saída da joia e protestaram contra a "despedida" que o jogador recebeu do clube. Confira a repercussão internacional;

Tradução: Não entendo por que Pedro Milans não teve uma despedida digna. Ele nunca recuou, nunca reclamou quando colocaram qualquer Zé Ninguém na frente dele. Dispensaram-no como se fosse apenas mais um descartado, como todos os outros cães que saíram. Espero que ele volte com uma gestão diferente.

Tradução: O único que eu quero é o Pedro Milans, um jogador de alto nível. Pedrito, se você entende alguma coisa de futebol, sabe que nunca pode sair daqui.

Tradução: Ele me motivou muito neste semestre, mas Milans não merecia estar neste grupo. Tudo de bom na sua carreira, Pedro.

Tradução: A forma como trataram Pedro Milans foi deplorável. Não lhe deram um contrato quando deviam, e o demitiram juntamente com um bando de comparsas, culpando-o pelos erros deles, apesar de ele ter jogado como titular durante mais de dois anos seguidos e recebido quase nada. É uma falta de respeito.

Mercado da bola do Corinthians

O Corinthians anunciou a contratação de Gabriel Paulista. O zagueiro de 35 anos estava sem contrato após rescindir com o Besiktas, da Turquia. Além disso, avançou pelo empréstimo de Matheus Pereira, meia do Fortaleza, que está por exames para oficializar sua chegada ao Timão.

O clube busca a contratação de mais um meio-campista e também procura no mercado soluções para o ataque. O objetivo é acertar a chegada de jogadores que atuem pelas beiradas do campo. A prioridade é pro atletas que cheguem sem custos ao clube alvinegro.

Pedro Milans chega para suprir carência do elenco

A lateral-direita é uma prioridade do Corinthians nesta janela de transferências. Atualmente, Dorival Júnior conta somente com Matheuzinho e Jacaré, oriundo da base, que vem ganhando chances nesta temporada.