Lance não irá transmitir Operário-MS x Bataguassu pelo Sul-Mato-Grossense

O Lance!TV informa que a transmissão da partida entre Operário Futebol Clube e Associação Atlética Bataguassu, válida pela última rodada da primeira fase do Campeonato Sul-Mato-Grossense, não será realizada. Respeitamos os torcedores dos dois clubes e lamentamos não poder levar as emoções deste confronto decisivo ao público.

Seguimos comprometidos com a cobertura do Campeonato Sul-Mato-Grossense e com a entrega de conteúdo de qualidade aos nossos espectadores.

O confronto entre Operário-MS e Bataguassu é válido pela 9ª rodada do Campeonato Sul-Mato-Grossense 2026, neste sábado (28), a partir das 18h (de Brasília). O duelo coloca frente a frente Operário-MS e Bataguassu em mais um capítulo decisivo do Campeonato Sul-Mato-Grossense 2026, competição que segue movimentando o futebol estadual e atraindo a atenção dos torcedores ao longo da temporada.

A partida ganha peso na reta final da fase classificatória, já que o resultado pode influenciar diretamente a disputa por vagas nas fases decisivas e a configuração da tabela. Além da rivalidade regional, o confronto reúne equipes que buscam afirmação dentro do campeonato, aumentando a expectativa por um jogo equilibrado e intenso.

Em campo, entram não apenas três pontos em disputa, mas também a oportunidade de ganhar confiança e embalar na competição, fator considerado determinante para o desempenho nas próximas rodadas do Estadual.