Simeone presta depoimento após tiroteio na creche das filhas em Madri

Nesta quarta-feira (21), uma pessoa foi assassinada a tiros em frente à escola onde estudam as duas filhas de Diego Simeone e sua companheira, Carla Pereyra. Segundo informações da polícia, o incidente ocorreu por volta das 9h15 da manhã do horário local, no momento em que muitos estudantes chegavam à escola. A esposa do treinador se manifestou sobre o assunto para a mídia espanhola.

O assassinado foi Andriy Portnov, assessor do ex-presidente ucraniano Yanukovich, que morreu na porta do colégio em Pozuelo de Alarcón.

Entre as testemunhas do tiroteio estavam Diego Simeone e sua companheira, Carla Pereyra, já que as filhas do casal, Francesca e Valentina, estudam nesse colégio localizado na região metropolitana de Madri.

— Um momento difícil para todos. Muito respeito às famílias envolvidas. Da nossa parte, cuidar e proteger as crianças — comentou Carla após o momento traumático.

Carla Pereyra, companheira de Simeone, fala sobre tiroteio em frente à escola das filhas (Reprodução: Marca)

A esposa de Simeone ainda acrescentou que prefere não falar mais sobre o assunto por se tratar de um tema delicado. Segundo informações do Ministério do Interior da Espanha, foi um assassinato planejado, com mais de uma pessoa envolvida, tiros pelas costas e fuga.

— Várias pessoas atiraram nele nas costas e na cabeça e depois fugiram em direção a uma área florestal — relatou uma fonte do Ministério do Interior

