Longe da briga do título de La Liga, o Atlético de Madrid voltou suas atenções para a reformulação do elenco com a busca de reforços. Em meio às especulações no mercado, o técnico Diego Simeone deu uma resposta direta ao ouvir o nome de Álex Baena, estrela do Villarreal e alvo do clube, e perguntou se era 'idiota' por ter o tema abordado na coletiva.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

- Você está me fazendo uma pergunta comprometedora porque está me perguntando sobre um jogador que virá ou não e está me pedindo para lhe dizer como ele é como jogador. Então você está me tirando por idiota. Entendeu o que eu disse? Você está me fazendo uma pergunta com dualidade - começou Simone, durante a coletiva.

continua após a publicidade

- Não fale daquele que não joga no seu time, mas me diga como ele joga. Se eu disser que ele joga espetacularmente e que o adoro, você vai dizer que o adoro, e se eu disser que ele joga mal, você vai dizer que não o adoro. Ele é um grande jogador de futebol, obviamente - concluiu o treinador, levando os presentes na sala de imprensa ao riso.

Com a janela de transferência prestes a abrir, principalmente visando a disputa do Mundial de Clubes, Baena teve seu nome ligado ao Atlético de Madrid. Segundo o jornalista Eduardo Burgos, do jornal "AS", o espanhol também desperta o interesse de Bayern de Munique e Manchester United.

continua após a publicidade

Alex Baena é alvo do Atlético de Madrid na temporada (Foto: Reprodução/Instagram)

➡️Titular do Atlético de Madrid é colocado na lista de vendas, diz jornal

Simeone projeta desafio contra o Alavés

Às 09h (de Brasília) deste sábado, o Atlético de Madrid viaja para encarar o Alavés, que está na 17ª colocação de La Liga. Simeone analisou a temporada do adversário e também projetou o confronto, citando Barcelona e Real Madrid, líder e vice-líder do torneio, respectivamente.

"Temos que terminar jogo a jogo da melhor maneira possível. Barcelona e Real Madrid estão em uma posição importante para competir entre si e ter um duelo direto. Faremos o nosso trabalho. Temos que pensar em melhorar. O Alavés vem jogando muito bem nos últimos dias, com um bom ritmo de jogo, um treinador com ideias claras, como em todas as suas equipes".

Após uma sequência fraca no início do ano, o Alavés venceu três e empatou dois dos últimos sete jogos para sair da zona de rebaixamento. Sob comando de Coudet, que assumiu o lugar de Luis Garcia em dezembro, o time está dois pontos à frente do Las Palmas, na 18ª posição - a última vaga de rebaixamento.

- Eles são um Alavés corajoso que tem necessidades. Nós também temos e queremos levar o jogo para onde achamos que podemos causar algum estrago.

Durante a coletiva de imprensa, o técnico também fez uma análise rápida sobre o que faltou na temporada. Para Simeone, o Atlético de Madrid saiu da disputa do título por não conseguir vencer em estádios que deveria ter conquistado "nove ou 10 pontos".