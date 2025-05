Técnico do Chelsea crava futuro de astro desejado pelo Real Madrid

Enzo Fernández, do Chelsea, levantou interesse do Real Madrid nos últimos dias, e uma transferência ao clube merengue por cerca de 120 milhões de euros estaria nos planos dos espanhóis, segundo o jornal "As". O treinador do Chelsea, contudo, rechaçou a possibilidade e disse que conta com o jogador para a próxima temporada: "Enzo é um jogador principal para nós", disse Enzo Maresca. O clube londrino se prepara para a final da Conference League e para o Mundial de Clubes, que inicia em junho.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Segundo a imprensa espanhola, O Real Madrid entrou em contato com o Chelsea para obter informações sobre Enzo Fernández, campeão da Copa do Mundo de 2022 com a Argentina. Para contar com o jogador, o clube espanhol teria que desembolsar, no mínimo, 120 milhões de euros (cerca de R$ 765 milhões, na cotação atual).

continua após a publicidade

Perguntado sobre a possibilidade, Enzo Maresca, treinador do Chelsea, afirmou que conta com o jogador para a próxima temporada.

— Ele é um dos líderes. Ele tem sido muito, muito bom. Pode ser ainda melhor na próxima temporada. Não há o que dizer sobre especulações. Ele está focado em nós — afirmou Enzo Maresca.

Peça fundamental no esquema tático do Chelsea, Enzo Fernández tem 44 jogos nesta temporada. O argentino fez sete gols e contriubuiu com 13 assistências no período, sendo seis passes para gol na Conference League.

continua após a publicidade

Alvo do Real Madrid, Enzo Fernández e Chelsea se preparam para reta final de temporada

Enzo Fernandez comemora gol do Chelsea sobre o Liverpool (Foto: HENRY NICHOLLS / AFP)

Nesta reta final de temporada, o Chelsea tem algumas decisões importante pela frente. Na quinta colocação da Premier League, os Blues encaram o Nottingham Forest neste domingo (25) na última rodada da competição, em confronto direto por vaga na Champions da próxima temporada. Na quarta-feira (28), o time já vira a chave e enfrenta o Real Betis pela grande final da Conference League. Cabe ao Enzo Fernández deixar o Real Madrid de lado, pelo menos frente às decisões que vem pela frente.

📲 Acompanhe tudo de Futebol Internacional no Lance!. Notícias, informações e resultados em um só lugar.