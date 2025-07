Carol Portaluppi se manifesta após eliminação do Fluminense no Mundial

O Fluminense deu adeus para o Mundial de Clubes. A eliminação tricolor aconteceu diante de derrota para o Chelsera por 2 a 0, nesta terça-feira (8), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos. Após o resultado, a influenciadora Carol Portaluppi, filha de Renato Gaúcho, técnico do time brasileiro, se manifestou nas redes sociais.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Através de uma publicação nos stories do Instagram, a influenciadora lamentou o resultado contra o clube inglês. Apesar disso, ela também demonstrou carinho e orgulho de todos os jogadores, estafe e torcedores do Tricolor.

- Só orgulho desse time, comissão técnica e torcida! Obrigada a todos por tudo - publicou Carol Portaluppi.

Carol Portaluppi lamentou eliminação do Fluminense no Mundial de Clubes (Foto: Reprodução)

Eliminação do Fluminense

Com dois gols marcados, o atacante João Pedro foi decisivo na vitória do Chelsea sobre o clube carioca por 2 a 0. O novo reforço dos Blues, é fruto das categorias de base do Tricolor, e completou apenas o segundo jogo com a equipe inglesa nesta terça-feira (8).

continua após a publicidade

Atrás do placar desde o primeiro tempo, o Fluminense teve algumas chances para mudar o cenário da partida. Hércules teve um arremate tirado na linha de gol pelo lateral Cucurella e um pênalti anulado pelo VAR, estes foram os lances mais próximos de gol do Tricolor no confronto.

A vitória classificou o Chelsea para a final do Mundial de Clubes. Agora, a equipe inglesa espera o resultado da partida entre Real Madrid e PSG para conhecer o próximo adversário. O clássico europeu acontece nesta quarta-feira (9), às 16h, no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos.

continua após a publicidade