Simeone evita falar sobre as eliminações para Barcelona e Real Madrid

O técnico do Atlético de Madrid, Diego Simeone, ainda não engoliu as eliminações para os dois principais rivais no último mês. Na última semana, a equipe foi eliminada pelo Barcelona na semifinal da Copa do Rei, além da polêmica derrota nos pênaltis para o Real Madrid nas oitavas de final da Champions League, no início de março. Neste sábado (05), véspera do jogo contra o Sevilla pelo campeonato espanhol, o argentino concedeu uma entrevista coletiva e não quis comentar sobre as eliminações.

- Não tenho vontade de falar sobre o que aconteceu na temporada. Vou guardar os comentários para mim mesmo e responderei respeitosamente às perguntas que me fizerem. Competimos muito bem na Champions League e na Copa do Rei. Fomos derrotados por um grande rival na Copa, e você sabe o que penso sobre o que aconteceu na Champions League. Então agora estou focado no Sevilla - declarou Simeone.

O time de Simeone chegou a liderar o Campeonato Espanhol, mas diminuiu o ritmo e hoje ocupa a terceira colocação, com 57 pontos. Querendo diminuir a vantagem para o segundo colocado, Real Madrid, o Atleti precisa vencer o Sevilla fora de casa, pela 30ª rodada. O comandante argentino falou sobre a dificuldade deste confronto e destacou a pressão da torcida rival.

- O Sevilla está competindo bem, melhor do que os resultados sugerem. No campo será apertado, a torcida está realmente apoiando o time, e nós dois temos necessidades. Vamos ver quem consegue sustentar essa pressão quando a partida começar - destacou o argentino.

No Atlético de Madrid desde 2011, Simeone comentou sobre o legado que a equipe deixa para as próximas gerações. O argentino disse ainda que sempre buscou o crescimento e destacou que ‘o que antes eram possibilidades, agora são opções reais’.

- Desde que cheguei ao Atlético, sempre busquei o crescimento, e entendo que ainda há muito a ser conquistado. Mas o mais importante é o legado histórico que estamos deixando. O que antes eram possibilidades, agora são opções reais: enfrentamos e competimos muito bem contra o Real Madrid e o Barcelona.

- Eu disse aos jogadores outro dia; estou orgulhoso deles pelo legado que estão deixando para aqueles que virão depois deles: o que antes era uma opção, agora estamos competindo. Não é fácil, é um salto, mas é um legado. O bom é seguir esse caminho - finalizou.

Diego Simeone comandando o Atlético de Madrid (Foto: PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP)

Confira as próximas partidas do Atlético de Madrid:

Sevilla x Atlético de Madrid - domingo, 06/04, às 11h15. Ramon Sánchez Pizjuán. Campeonato Espanhol.



Atlético de Madrid x Real Valladolid - segunda-feira, 14/04, às 16h. Estadio Riyadh Air Metropolitano. Campeonato Espanhol.



Las Palmas x Atlético de Madrid - sábado, 19/04, às 16h. Gran Canaria Stadium. Campeonato Espanhol.