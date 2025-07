O Chelsea dominou o jogo válido pela semifinal da Copa do Mundo de Clubes, venceu por 2 a 0 – gols do garoto de Xerém João Pedro, que não comemorou – e mandou o Fluminense para casa. Comentarista na TV Globo, Felipe Melo apontou falhas no esquema proposto por Renato Gaúcho.

- Eu achei o Fluminense muito distante. O Chelsea não é um time que joga em linha alta, como City e o Real Madrid. O Chelsea não marca em pressão alta, e ao não marcar pressão alta, era desnecessário sair com uma linha de três, já poderia mandar os caras mais para frente e sair, de repente, com uma bola longa - começou Felipe Melo.

- O Fluminense não competiu. Quando o Chelsea tinha a bola, o Fluminense era muito passivo, poucas vezes você via o Fluminense fazer falta. Contra a Inter, a gente viu um Fluminense muito mais aguerrido. Essa passividade me faz entender que faltou um pouco mais de luta à equipe - completou.

Arias pede desculpas após eliminação do Fluminense

O camisa 21 do Fluminense foi entrevistado pela Cazé TV e pediu desculpas à jornalista Bárbara Coelho, que representou a torcida do clube ao longo Mundial de Clubes.

— Difícil achar palavras em um momento desses. É uma dor muito grande, muito triste. Pedir desculpa para todos os torcedores. A gente esteve muito perto, a gente estava sonhando, a gente chegou aqui na semifinal com a chance de avançar par a final, me desculpa. Lutamos tanto para chegar aqui, chegamos tão perto. Do fundo do meu coração, pedir desculpas para o torcedor. Eu tento me dedicar ao máximo, eu dou a minha vida por essa camisa, por esse clube que já me ajudou tanto (…), acho que a gente poderia ter dado mais. Acho que a gente deu tudo o que tinha dentro do campo, hoje estava difícil mesmo. Não tenho palavras — disse à Caze TV.

