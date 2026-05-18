Criança faz oração por Neymar na convocação, e atacante responde; veja

O atacante Neymar, do Santos, respondeu a um vídeo no qual o menino Bernardo faz uma oração pedindo sua convocação para a Seleção Brasileira. A gravação foi feita durante um culto em uma igreja de Fortaleza e publicada no domingo (17). Carlo Ancelotti, técnico da Seleção, divulgará a lista com os 26 convocados para a Copa do Mundo nesta segunda-feira (18), às 17h (de Brasília), no Rio de Janeiro.

continua após a publicidade

➡️ Clube da Série A provoca Neymar na véspera da convocação da Seleção; veja

O garoto realizou a prece durante um momento do culto. O pastor Salomão Liberato Júnior gravou a cena e publicou o conteúdo nas redes sociais. O vídeo viralizou e chegou até o jogador, que interagiu com a postagem.

A criança fez o pedido em meio à expectativa pela definição da lista final de convocados. Neymar está incluído na pré-lista e tem possibilidade de ser chamado pelo treinador da Seleção Brasileira.

continua após a publicidade

➡️ Enquete Lance!: faça sua convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo 2026

Durante a oração na igreja, Bernardo disse: "Papai do céu, obrigado por esse dia. Abençoa o pastor, essa Igreja e que o Neymar vá para a Copa, em nome de Jesus, amém!"

Neymar comentou a publicação com a mensagem: "Vai dar tudo certo". O atacante incluiu emojis de oração e emoção na resposta.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

O pastor Salomão Liberato Júnior escreveu na legenda da postagem: "Agora o Neymar vai para a Copa! Todo empecilho caiu por terra nessa oração. Risos. Bora, Ancelotti, leve o Neymar para a Copa! Compartilhe este vídeo até o Neymar saber que tem criança que ora por ele".

continua após a publicidade

Veja a publicação: