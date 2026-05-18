Cazé questiona foco em Neymar e cita jogadores do Flamengo: 'Bizarro'
Lista final para a Copa será divulgada nesta segunda-feira (18)
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Casimiro Miguel levantou um debate sobre a Seleção Brasileira ao questionar que o foco das críticas está concentrado apenas em Neymar. O comunicador citou os laterais Danilo e Alex Sandro e o meia Lucas Paquetá, todos do Flamengo, como exemplos de jogadores que também enfrentam problemas de desempenho. A convocação acontece nesta segunda-feira (18).
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Em debate na CazéTV, Casimiro questionou a razão pela qual o debate sobre o desempenho na Seleção Brasileira se concentra exclusivamente em Neymar, enquanto outros atletas também vivem momento de baixo rendimento.
- A galera discute a condição física do Neymar, a condição psicológica do Neymar, a condição técnica do Neymar, o extracampo… Enquanto isso, o Alex Sandro está mal tecnicamente, o Danilo é reserva no Flamengo, o Paquetá não está bem fisicamente, o Alisson não está bem fisicamente, o Ederson não está bem no Fenerbahçe, o Bento não está bem - começou Cazé.
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- A gente fica debatendo só o Neymar e, no fim das contas, o Neymar está muito melhor do que vários que já estão garantidos (na Copa do Mundo) e não geram debate nenhum. A própria torcida do Flamengo, que é uma das torcidas mais malucas, fala que o Alex Sandro não está bem. É bizarro - completou.
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A fala ganhou destaque nas redes sociais por trazer à tona a situação de outros jogadores da Seleção Brasileira além de Neymar. Danilo ocupa atualmente a posição de reserva no Flamengo. Alex Sandro enfrenta críticas por atuações irregulares nos últimos meses. Paquetá, por sua vez, retornou ao time titular após se recuperar de lesão.
Convocação da Seleção Brasileira pode ter Neymar
A convocação oficial da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026 acontecerá nesta segunda-feira, dia 18 de maio, às 17h (horário de Brasília), no Rio de Janeiro. O técnico Carlo Ancelotti anunciará os 26 jogadores escolhidos para representar o Brasil no Mundial. Neymar, assim como alguns jogadores do Flamengo, estão na pré-lista de 55 nomes.
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