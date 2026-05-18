Cazé questiona foco em Neymar e cita jogadores do Flamengo: 'Bizarro'

Casimiro Miguel levantou um debate sobre a Seleção Brasileira ao questionar que o foco das críticas está concentrado apenas em Neymar. O comunicador citou os laterais Danilo e Alex Sandro e o meia Lucas Paquetá, todos do Flamengo, como exemplos de jogadores que também enfrentam problemas de desempenho. A convocação acontece nesta segunda-feira (18).

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Em debate na CazéTV, Casimiro questionou a razão pela qual o debate sobre o desempenho na Seleção Brasileira se concentra exclusivamente em Neymar, enquanto outros atletas também vivem momento de baixo rendimento.

- A galera discute a condição física do Neymar, a condição psicológica do Neymar, a condição técnica do Neymar, o extracampo… Enquanto isso, o Alex Sandro está mal tecnicamente, o Danilo é reserva no Flamengo, o Paquetá não está bem fisicamente, o Alisson não está bem fisicamente, o Ederson não está bem no Fenerbahçe, o Bento não está bem - começou Cazé.

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- A gente fica debatendo só o Neymar e, no fim das contas, o Neymar está muito melhor do que vários que já estão garantidos (na Copa do Mundo) e não geram debate nenhum. A própria torcida do Flamengo, que é uma das torcidas mais malucas, fala que o Alex Sandro não está bem. É bizarro - completou.

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A fala ganhou destaque nas redes sociais por trazer à tona a situação de outros jogadores da Seleção Brasileira além de Neymar. Danilo ocupa atualmente a posição de reserva no Flamengo. Alex Sandro enfrenta críticas por atuações irregulares nos últimos meses. Paquetá, por sua vez, retornou ao time titular após se recuperar de lesão.

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Convocação da Seleção Brasileira pode ter Neymar

A convocação oficial da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026 acontecerá nesta segunda-feira, dia 18 de maio, às 17h (horário de Brasília), no Rio de Janeiro. O técnico Carlo Ancelotti anunciará os 26 jogadores escolhidos para representar o Brasil no Mundial. Neymar, assim como alguns jogadores do Flamengo, estão na pré-lista de 55 nomes.