Convocação da Seleção: craques do penta são unânimes sobre Neymar

A convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo acontece nesta segunda-feira (18), e um assunto tem tomado o debate sobre a lista final: Neymar. Últimos campeões pelo Brasil, em 2002, ex-jogadores do penta opinaram sobre a possível presença do atacante do Santos no Mundial.

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Veja as opiniões sobre a convocação de Neymar

Juninho Paulista

- Eu acho que a discussão entre o Neymar é se ele estaria preparado basicamente para ser como o cara. E o que ele está demonstrando agora é que sim. Então, ele está jogando os jogos pelo Santos, está criando o ritmo do jogo, que é o que estava faltando para ele. Então, eu espero que daqui até a convocação, ele também continue nesse ritmo. E aí, eu acho que ele não tem dúvida nenhuma. Ele estando em campo, estando jogando, tecnicamente não tem nem que se discutir - afirmou Juninho ao Lance!

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Edmílson

- Eu levaria. É um jogador com qualidade, mesmo com a idade avançada e os problemas físicos, ele é fora da curva. Eu acredito que essa Seleção chega não como favorita, mas com chance de disputar o título - disse Edmilson à CNN.

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Ronaldinho Gaúcho

- Com todo respeito a todos, mas ele é o melhor de todos eles. Eu estou sempre nas resenhas de samba, e sempre tem papo de futebol, ainda mais em ano de Copa do Mundo. Para mim, está louco, só se ele tiver problema de lesão para a gente entender. Agora, ele estando bem, não tem como, né? - comentou Ronaldinho à Globo.

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Cafu

- O Neymar vem em uma evolução muito grande, é um cara importante, que pode fazer a diferença. O que temos de fazer é respeitar a ideia do nosso treinador, temos jogadores importantíssimos que podem ser convocados. O detalhe agora não é se ele vai ou não. É o que a Seleção vai fazer nesta Copa independentemente se o Neymar estará ou não. Óbvio que queremos o Neymar, mas é só a nossa opinião. É tudo o que o treinador está analisando há muito tempo. E dia 18 vocês vão ficar sabendo a decisão - disse Cafu, em evento com campeões mundiais.

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Denílson

- Eu sou um apoiador do Neymar sempre, pela característica de jogo que ele tem, me identifico bastante, fui um jogador de dribles, então todos os jogadores que possuem essa característica, me chamam atenção. Neymar por si só, por tudo que construiu, acho que merece viver essa última experiência na Copa do Mundo. Se a gente olhar pra outras seleções, como Argentina e Portugal, que contam com dois grandes jogadores, que terão sua última oportunidade de jogar a Copa, no caso, Messi e Cristiano Ronaldo, por que não o Neymar? - opinou Denílson, ao Lance!

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