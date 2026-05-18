Rizek reprova possível convocação de medalhão do Flamengo: 'Está ruim'

Após o empate do Flamengo com o Athletico-PR, na Arena da Baixada, neste domingo (17), o assunto da convocação final da Seleção Brasileira voltou a ser algo presente. Durante o programa 'Fechamento' do canal SporTV, André Rizek divulgou opinião sobre o titular do Flamengo, Alex Sandro.

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Alex Sandro tem provável convocação criticada por André Rizek (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

Titular do Flamengo merece convocação?

De acordo com o comentarista e especialista em futebol, Alex Sandro não está apresentando um desempenho agradável e digno de Amarelinha, com isso, a reprovação por parte do jornalista é certa:

- Estou vendo o Alex Sandro jogar. E não é de hoje, está ruim, ruim. Na pré-lista, as opções a ele e ao Douglas Santos são Kaique Bruno e Luciano Juba. O Alex Telles, por exemplo, não está na pré-lista. O Ancelotti viu ele duas vezes e não está na pré-lista. Com o que temos hoje, é o Alex Sandro, e o momento dele não está bom - disse Rizek.

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Como foi Athletico x Flamengo

Texto de Lucas Bayer

O professor Carlo Ancelotti esteve presente neste jogo para observar possíveis atletas que estarão presentes na convocação que acontecerá na segunda-feira (18). Um dos nomes que esteve presente na pré-lista é o do atacante Pedro.

O Athletico começou pressionando o Flamengo e abriu o placar aos 10 minutos após falha de Rossi, que aceitou chute de Mendoza. Depois do gol, o Fla passou a ter mais posse e buscar o ataque, enquanto o time da casa se fechou para explorar os contra-ataques.

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O Flamengo voltou melhor do intervalo e quase empatou aos cinco minutos, quando Carrascal acertou o travessão. Viveros teve três grandes chances para ampliar, parando duas vezes em Rossi e outra na trave. Já na reta final, Pedro apareceu para deixar tudo igual na Arena da Baixada.

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A convocação para a Copa do Mundo de 2026 será realizada nesta segunda-feira (18), às 17h (horário de Brasília).

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