Gol de empate de Pedro vira recado a Ancelotti: 'Deveria'

O Flamengo empatou com o Athletico por 1 a 1 na noite deste domingo (17), pela 16ª rodada do Brasileirão. Na Arena da Baixada, Pedro, que não decepcionou o técnico Carlo Ancelotti, presente em Curitiba para acompanhar a partida, marcou o gol que garantiu o empate. Antes, Mendoza havia aberto o placar para o time da casa.

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Reação da web com gol de Pedro em empate do Flamengo

Como foi o confronto

Texto de Lucas Bayer

O Athletico começou a partida pressionando o Flamengo, que ficou acuado nos primeiros minutos. Com grande volume ofensivo, o time da casa contou, aos 10', com um "presente" do goleiro Rossi. Em finalização de direita de Mendoza, o argentino falhou na defesa, pelo segundo jogo seguido, e acabou vendo a bola morrer no fundo da rede.

Após o gol athleticano, o Fla passou a buscar mais o jogo, enquanto o adversário se fechava na defesa em busca dos contra-ataques. Faltou à equipe de Jardim criatividade e efetividade para deixar tudo igual no marcador.

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O Flamengo voltou melhor do intervalo e acertou o travessão do Athletico logo aos cinco minutos, em cabeçada de Carrascal após cruzamento de Samuel Lino. Apesar da melhora do time de Jardim, Viveros, aos 33', teve três chances seguidas para empatar, com duas defesas de Rossi e uma finalização na trave. Até então, a expectativa de um bom desempenho, tanto do Flamengo, quanto de Pedro não estava acontecendo.

Foi o camisa 9 do Flamengo, Pedro, entretanto, que balançou a rede e deixou tudo igual na Arena da Baixada, dando o seu recado para Ancelotti. Em jogo quente na reta final, ainda deu tempo para Danilo ser expulso.

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Atacante do Flamengo, Pedro, esteve presente na lista de pré-convocados (Foto: Gabriel Machado/AGIF/Folhapress)

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