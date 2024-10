SBT anuncia saída de Cléber Machado

Cléber Machado está de saída do SBT (Foto: Divulgação/SBT)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 11/10/2024 - 19:54 • Rio de Janeiro

O SBT confirmou nesta quarta-feira (11) a saída de Cléber Machado. O pronunciamento da emissora aconteceu após rumores de um possível acerto do jornalista com a Record. Em nota, a empresa confirmou a negociação do profissional com outro canal, mas não divulgou o novo destino.

➡️Globo rebate YouTube e afirma ser maior do que a plataforma de vídeo

➡️John Textor associa Mauro Cezar a Flamengo e ironiza fala do jornalista: ‘4×1’

Apesar do anúncio da saída, o desligamento pode não acontecer de forma imediata. Conforme apontou o comunicado do canal, existe negociações para o profissional seguir na casa até o dia 23 de novembro, data da final da atual edição da Copa Conmebol Sul-Americana.

A saída do narrador foi tratada com muita cordialidade por ambas as partes. Cléber Machado negou qualquer tipo de atrito com a empresa e agradeceu as oportunidades durante o período. O narrador chegou a emissora após saída da Rede Globo e ficou por lá pouco mais de um ano.

Leia o comunicado oficial abaixo:

A Assessoria de Comunicação informa que o SBT recebeu a notificação oficial de Cleber Machado sobre a sua saída.

O SBT soube da proposta recebida pelo mesmo há cerca de um mês. Entre muitas conversas, há uma negociação entre as partes para que Cleber Machado siga narrando e participando da programação da emissora até a final da atual edição da Conmebol Sul-Americana, que acontecerá no dia 23 de novembro de 2024.

Desde já, o SBT agradece toda a dedicação, o profissionalismo e o comprometimento de Cleber Machado, fazendo parte de grandes momentos do sucesso da emissora.

“Faço questão de também agradecer e registrar a alegria de fazer parte do elenco do SBT, os colegas de trabalho, o ótimo ambiente e os resultados obtidos", ressalta Cleber Machado.