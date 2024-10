Cléber Machado, narrador da SBT (Foto: Divulgação)







Escrito por Lance! • Publicada em 06/10/2024 - 14:40 • Rio de Janeiro

Neste domingo (06), rumores sobre a saída de Cléber Machado da SBT para a Record se intensificaram. O principal motivo da mudança é a chega do {Campeonato Brasileiro} na Record. Contudo, a SBT se pronunciou sobre o caso e garantiu que não existe acordo entre as partes.

Comunicado oficial da SBT sobre a saída de Cléber Machado

O SBT informa que Cléber Machado tem contrato com a emissora até 2026 e não foi notificado oficialmente sobre a possível quebra contratual. O narrador e apresentador informou ao SBT que está em conversa com outra emissora, mas que, neste momento, não existe nenhum acordo de transferência.

(Foto: Reprodução/Instagram)

A Record e os direito de transmissão no futebol brasileiro

A Record vai investir ainda mais no futebol a partir do ano que vem. Com parte dos direitos do Brasileirão comprados até 2027, a emissora também renovou o acordo pelo Campeonato Paulista. Segundo o "UOL", o canal de Edir Macedo aumentou a proposta para estender o vínculo com o torneio, que agora vai até 2029.

Detentora dos direitos do Paulistão em TV aberta desde 2022, a Record firmou o novo vínculo em valor acima do acordo antigo, de R$ 60 milhões por ano. O Campeonato Paulista também é exibido com a "Max" em TV fechada.