Após saída do SBT, Márcia Fu é contratada por outra emissora

Escrito por Lance! • Publicada em 29/08/2024 - 19:07 • Rio de Janeiro

A ex-jogadora de vôlei Márcia Fu se despediu recentemente do SBT, e agora, é a mais nova contratação da emissora Record. Ela chega para integrar o elenco de transmissão do reality show A Fazenda. A ideia dos novos contratantes é dela produzir quadros para o programa.

Além do segmento humorístico semanal, ela também irá participar do programa Hora do Faro, do apresentador Rodrigo Faro, onde irá entrevistar os eliminados da semana. Márcia Fu também estará nas lives do Youtube da emissora para falar do reality show com o influenciador Lucas Selfie.

Passagem pelo SBT

Antes de fechar com a Record, a ex-jogadora de vôlei havia integrado o elenco do SBT durante cinco meses. Durante o período ela foi repórter do programa Tá na Hora.

Na saída, ela agradeceu a oportunidade, negou ter problema interno na emissora. Em publicação de despedida, alegou que a motivação foi por ter novos planos para a carreira, que seria investir no próprio canal no Youtube.