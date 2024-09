SBT bate Globo mais uma vez com jogo do Corinthians; veja a reação de Cléber Machado

SBT bateu a Globo em audiência com a transmissão de Corinthians x Fortaleza (Foto: Arte/L!)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 24/09/2024 - 23:42 • São Paulo (SP)

Assim como na última terça-feira (24), o SBT desbancou a Globo em audiência com a partida entre Corinthians e Fortaleza. Detentora dos direitos de transmissão da Sul-Americana, a emissora paulista superou a concorrente no segundo tempo do jogo, e o narrador Cléber Machado comemorou o feito.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

- Ouço o badalar dos sinos. Obrigado a você pela companhia, pelo carinho e pela audiência aqui com o SBT. Que o nosso trabalho esteja sendo bem feito e do agrado de todos vocês. Muito obrigado - comemorou Cléber.

O "badalar do sino" é uma tradição do SBT quando a emissora alcança a liderança nos índices de audiência na TV aberta, posição normalmente ocupada pela Globo. A emissora paulista ultrapassou a concorrente por volta de 22h40, nos primeiros minutos da etapa final do jogo.

➡️ SBT desbanca Globo com vitória do Corinthians, e Cléber Machado comemora ao vivo

A Globo liderava os números de audiência na cidade de São Paulo durante o primeiro tempo do jogo, quando exibia a novela "Mania de Você", mas viu os números despencarem quando começou o reality show "Estrela da Casa", que é um fracasso de audiência na emissora carioca.

Em campo, o Corinthians venceu o Fortaleza por 2 a 0, e como já havia batido o Tricolor pelo mesmo placar no jogo de ida, se classificou para a semifinal da Copa Sul-Americana. Outros brasileiros no torneio, Cruzeiro e Athletico Paranaense entram em campo na quinta-feira (26).