Globo rebate YouTube e afirma ser maior do que a plataforma de vídeo

TV Globo afirmou ser maior que o Youtube (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 11/10/2024 - 17:42 • Rio de Janeiro

A Rede Globo rebateu a pesquisa divulgada recentemente pelo YouTube, que colocou a plataforma de vídeo online como a escolha número um entre os brasileiro de 18 anos ou mais. De acordo com os dados da empresa Target Group Index, produto próprio da plataforma de vídeo online, o site tem mais audiência do que todas as cinco maiores emissoras do país durante a semana.

Em resposta a declaração, a emissora questionou os dados coletados e afirmou ser maior que a plataforma. Com base nos números auditados de consumo (CPV 2023), a TV linear representa 74,3% de toda a audiência de vídeo, sendo 64,5% referente a TV aberta. Dentro deste número, a TV Globo seria responsável por 35,4%. As plataformas de vídeo digital ficam com os 25,7% restantes.

- Ou seja, a TV Globo, sozinha, é 38% maior do que todas as plataformas de vídeo online somadas, abertas ou pagas, e o dobro – 120% – da principal plataforma de vídeo online gratuita, considerando todos os dispositivos - afirmou a emissora.

A Kantar Ibope Media também se pronunciou sobre os dados. Conforme explicou a empresa os dados coletados são referente a análise de comportamento do consumidor. Ou seja, não são dados de audiência. A informação apurada seria referente a resposta de enquetes e dados declarados, tendo uma base amostral de 24 mil pessoas.

- É importante ressaltar que não são dados de audiência, e sim de comportamento do consumidor. Para a audiência, a Kantar Ibope Media utiliza o Painel Nacional de Televisão e o Cross-Platform View - pontou a empresa.