Após a vitória do Brasil por 2 a 1 contra o Chile, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, Mauro Cezar, comentarista da Jovem Pan, criticou o modelo das SAF´s no Brasil e direcionou parte da crítica ao Botafogo. Como não é de ficar calado, John Textor, dono da SAF do Glorioso, ironizou o jornalista em seus storie do Instagram.

'4x1' faz referência a vitória do Botafogo sobre o Flamengo no segundo turno do {Campeonato Brasileiro} 2024.

O que disse Mauro Cezar

– Vocês falaram “joga no Brasil” (se referindo a Luiz Henrique, jogador do Botafogo). Joga no Brasil por conta dessa fantasia que é a SAF no futebol brasileiro. Um clube tem dívida colossal, vem um cara, compra, não precisa quitar dívida e sai contratando jogador, tem vários clubes. Em condições normais, os dois estariam jogando lá fora. Chegaram há pouquíssimo tempo por conta dessa situação. Discordo de vocês de “jogam no Brasil”, é coisa meio fantasiosa, é jogador de SAF, o Botafogo ia contratar se não fosse SAF? Nunca ia contratar. É uma realidade paralela. O futebol brasileiro não teria condição de tê-los, ou esse clube não teria condição de tê-los.

Jogadores do Botafogo marcam os gols da Seleção

O Brasil superou o Chile por 2 a 1, pelas Eliminatórias, com a estrela de dois jogadores do Botafogo. Luiz Henrique e Igor Jesus balançaram as redes e viraram a partida - Vargas abriu o placar para os chilenos - que deu ao time de Dorival Júnior a quarta vitória e a quarta colocação na competição.

Agora na quarta posição na classificação, a Seleção Brasileira se prepara para receber o lanterna Peru, na abertura do returno das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo. O jogo será na próxima terça-feira (15), no Estádio Mané Garrincha, em Brasília. No mesmo dia, a seleção chilena visita a Colômbia, em Barranquilla.