Milton Leite abre o jogo sobre saída da Globo: ‘Perdi espaço para pessoas inferiores’

Escrito por Lance! • Publicada em 09/10/2024 - 17:56 • Rio de Janeiro

O narrador Milton Leite deixou a Rede Globo após as Olimpíadas de Paris, deste ano. Logo após os jogos, ele pediu o para deixar o cargo na emissora após 20 anos de empresa. Em participação no podcast "Flow Sports", na última terça-feira (1), o comunicador abriu o jogo sobre a decisão.

Ao citar motivos para a saída do canal, Milton listou três razões. Duas delas eram por questões pessoais do narrador, que buscava passar mais tempo com a família e não tinha mais o mesmo "brilho nos olhos" com a profissão. Contudo, uma outra chamou a atenção. No caso, ele afirmou que se sentiu preterido em relação a outros profissionais da casa.

- Foram três seguimentos. O primeiro foi o fator pessoal, queria ter mais tempos com a minha família, com meus netos, viajar com a minha mulher, enfim. A segunda questão era a interna, da empresa. Comecei a perder espaço para pessoas que considero inferiores a mim, na hierarquia dos melhores narradores da casa. A terceira questão foi o fato de vivenciar as coisas como vivenciei durante tantos anos, não me brilhava mais os olhos como antigamente - disse o narrador.

É importante destacar que Milton não chegou a citar nomes na declaração. Porém, mostrou explicitamente um certo descontentamento na relação com os superiores referente a escala para narrar determinadas transmissões.

Desde a decisão de deixar a Rede Globo, o narrador não chegou a atuar por outro canal. Mas certo cenário pode está próximo de mudar. Isso porque, o SBT pode está próximo de acertar a chegada dele na emissora. A empresa busca um substituto para a saída recente de Cléber Machado.