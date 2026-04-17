Atacante do Botafogo anuncia gravidez de forma inusitada: 'Gol de todo jeito'

Arthur Cabral, atacante do Botafogo, grante que sua fase é boa dentro e fora de campo. Arthur e sua esposa, Ludmilla Cabral, esperam o primeiro filho. O anúncio foi feito através de um vídeo publicado por Ludmilla nas redes sociais. O atacante comentou a publicação da esposa fazendo referência ao seu desempenho em campo.

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"Quando a fase tá boa é gol de todo jeito! 🙌🔥", escreveu o atacante do Botafogo.

Nesta quarta-feira (15), Arthur Cabral foi decisivo na vitória de virada do Botafogo sobre o Racing, na Argentina. O centroavante marcou o gol que deu início a remontada na Sul-Americana. Após balançar as redes, o atacante fez uma comemoração especial colocando a bola embaixo da camisa em homenagem à gravidez da esposa.

Arthur Cabral em ação durante Botafogo x Racing (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

O resultado deixou o Botafogo na liderança do Grupo E, com quatro pontos somados. A equipe, agora, vira a chave de olho no duelo com a Chapecoense, no sábado (18), fora de casa, pelo Brasileirão.

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Botafogo anuncia nova fornecedora de material esportivo

O Botafogo oficializou, nesta terça-feira (14), um acordo com a Mizuno como sua nova fornecedora de material esportivo. A parceria, que foi antecipada pelo Lance!, terá duração de três anos e meio e marca o retorno da tradicional marca japonesa ao futebol brasileiro. Na quinta-feira (16), o Glorioso já havia comunicado o término do vínculo com a Reebok, que estava com o Alvinegro desde 2023.