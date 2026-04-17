Jornalista discorda de pênalti em Palmeiras x Sporting Cristal: 'Se joga'

O Palmeiras venceu o Sporting Cristal por 2 a 1, na última quinta-feira (16), no Allianz Parque, pela segunda rodada da Copa Libertadores. A partida foi marcada por uma polêmica de arbitragem. Para o jornalista Gustavo Zupak, da ESPN, a arbitragem errou ao marcar um pênalti para o Alviverde.

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A penalidade foi crucial para o resultado da partida. Ela aconteceu durante o segundo tempo, aos 76 minutos, quando Arthur caiu na área da equipe peruana. A infração foi marcada após uma revisão no lance pelo VAR. Flaco López foi o responsável por converter o lance, que garantiu a vitória alviverde.

Durante a programação da ESPN, o comentarista Gustavo Zupak disparou contra a marcação. Para o comunicador, o atleta do Palmeiras se joga no lance.

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— O que derruba o jogador do Palmeiras é o toque do jogador do Cristal? Para mim, não. O Arthur se joga ao sentir o toque por baixo e o leve empurrão por cima — iniciou o jornalista, antes de completar.

— Na hora que o jogador do Cristal toca a perna do Artur, o Artur dá mais um passo para depois cair. O toque é claríssimo, mas, para ser pênalti, é preciso que esse toque tenha impactado o jogador a ponto de tirá-lo do lance. E para mim isso não aconteceu. O Arthur caiu porque sentiu o toque. Para mim, não foi nada — concluiu.

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Como foi Palmeiras x Sporting Cristal?

Texto por: Vitor Palhares

O Palmeiras fez valer o mando de campo e dominou os minutos iniciais do confronto. Com controle da posse de bola, encurralou o Sporting Cristal em seu campo de defesa, que pouco conseguiu responder. Allan, Arias e Ramón Sosa foram os responsáveis pelas principais chances de perigo, sobretudo pelos lados do campo.

Foram 17 finalizações, incluindo a cabeçada de Murilo, aos 26 minutos, para abrir o marcador. Mesmo em vantagem, a equipe liderada por Abel Ferreira não abdicou de atacar. Em uma das raras escapadas do adversário, Juan Gonzáles acertou um lindo voleio de fora da área para empatar.

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Marlon Freitas e Murilo arriscaram chutes de longe já nos acréscimos da primeira etapa e levaram perigo ao gol defendido por Diego Enríquez. O marcador, no entanto, permaneceu inalterado até o apito final do árbitro Piero Maza.

O Palmeiras voltou para os 45 minutos finais com ainda mais controle das ações e acumulou chances até retomar a vantagem. Em bela jogada coletiva, Flaco López balançou as redes, mas o gol foi anulado pelo VAR.

Na sequência, o mesmo VAR recomendou a revisão de uma possível penalidade em Arthur, acionado por Abel Ferreira para entrar na vaga de Giay. Piero Maza marcou o pênalti, e Flaco López venceu o goleiro Enríquez.

Já no apagar das luzes, Carlos Miguel apareceu como herói. O goleiro defendeu uma cabeçada à queima-roupa de Mateo Rodríguez e evitou o empate no Allianz Parque. A pressão peruana foi intensa nos acréscimos, mas sem alterações no placar.

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