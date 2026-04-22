Roger Flores, comentarista da Globo, criticou a decisão do árbitro Ramon Abatti Abel durante a partida entre Paysandu e Vasco, pela Copa do Brasil. O ex-jogador discordou da anulação do que seria o terceiro gol do Cruzmaltino no jogo.

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➡️Decisão de Ramon Abatti Abel em Paysandu x Vasco gera revolta: 'Assustador'

O jogo terminou em 2 a 0 para a equipe carioca, no Mangueirão, na última terça-feira (21). O gol anulado de Nuno Moreira, devido a uma falta de Brenner ao longo da jogada, foi o principal ponto de discussão do confronto. Veja a opinião de Roger Flores durante o programa Seleção Sportv:

➡️PC Oliveira aponta gigante prejudicado em jogo da Copa do Brasil

- Faltou autoridade para o árbitro, o Ramon Abatti Abel. E eu acho ele muito bom, tá? Acho ele um belo árbitro. Mas ali ele tinha que falar: "Daiane (Muniz), me desculpa, nem precisava me chamar. A decisão de campo continua" . Eu achei um absurdo chamarem nesse lance. Só quem acha que o gol foi bem anulado é o torcedor do Paysandu - Disse Roger.

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Roger Flores não achou falta no lance envolvendo Brenner (Foto: Reprodução)

Saiba a opinião de PC de Oliveira

Segundo o consultor de arbitragem da Globo, Paulo Cesar de Oliveira, Ramon Abatti Abel errou no duelo entre Paysandu x Vasco, na noite da última terça-feira (21). Após revisão do VAR, Ramon Abatti apontou falta de Brenner na origem da jogada, e o terceiro gol do Vasco foi anulado. Para PC Oliveira, o Cruz-Maltino foi prejudicado na Copa do Brasil, pois não houve falta do atacante.

Como foi o jogo entre Vasco e Paysandu na Copa do Brasil

Após um início movimentado, com boas chegadas de ambos os lados nos primeiros 15 minutos, o Paysandu passou a assumir o controle da partida. O Vasco perdeu intensidade, reduziu a produção ofensiva e viu o adversário crescer, principalmente explorando o lado direito da defesa vascaína, onde encontrava espaços com frequência. Tensão na Copa do Brasil.

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Na volta do intervalo, o Vasco apresentou melhora e passou a levar mais perigo, especialmente nos primeiros 15 minutos. Aos 13, Castro falhou em uma dividida e permitiu a arrancada de Rojas pela esquerda. Após o zagueiro Bispo cortar a bola pela lateral enquanto fazia a cobertua, o jogador escorreu o deixou a zaga desguarnecida, Rojas foi esperto e fez a cobrança rápida para encontrar Andrés Gómez, que serviu Spinelli livre no meio da área estufar as redes e marcar o primeiro gol do Vasco na Copa do Brasil.

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Três minutos depois, o argentino apareceu novamente: Rojas fez boa jogada individual pela esquerda e cruzou com precisão para o centroavante, que se desmarcou e cabeceou no canto, ampliando. Vantagem do Vasco na Copa do Brasil.

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