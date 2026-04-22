CBF divulga áudio do VAR do gol anulado do Vasco contra o Paysandu

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, nas primeiras horas desta quarta-feira (22), o áudio do VAR referente ao terceiro gol do Vasco na partida contra o Paysandu, pela Copa do Brasil. Na ocasião, Brenner encontrou um passe para Nuno Moreira balançar as redes, mas o lance acabou anulado após revisão.

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Em campo, o árbitro principal Ramon Abatti Abel considerou o lance normal. No entanto, a árbitra de vídeo, Daiane Muniz, recomendou a revisão por um possível puxão de Brenner na camisa de um defensor do Paysandu.

- Ramon, eu te recomendo uma revisão para possível falta do jogador atacante, tá? Te recomendo uma revisão para possível falta do jogador atacante. Ramon, a partir desse momento, eu quero te mostrar que ele, com a mão esquerda, está puxando, está segurando a camisa do defensor em todo o momento, tá? Enquanto o defensor tenta buscar espaço com a mão direita.

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Lance em que o anulou o gol do Vasco contra o Paysandu (Foto: Reprodução/GETV)

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Após a análise no monitor, Ramon Abatti Abel concordou com a recomendação do VAR e anulou o gol.

Solta a velocidade normal. Ó lá, ó o puxão. Ok, ele puxa o zagueiro e derruba. Ok, vou voltar com a falta - concluiu o árbitro.

Como foi Paysandu x Vasco?

Após um início movimentado, com boas chegadas de ambos os lados nos primeiros 15 minutos, o Paysandu passou a assumir o controle da partida. O Vasco perdeu intensidade, reduziu a produção ofensiva e viu o adversário crescer, principalmente explorando o lado direito da defesa vascaína, onde encontrava espaços com frequência.

Com dificuldade na construção, o time de Renato Gaúcho foi burocrático na circulação da bola, abusando dos passes laterais e sem a agressividade necessária para romper linhas. Mais organizado e incisivo, o Papão foi superior na etapa inicial, criou as melhores oportunidades e poderia ter ido para o intervalo em vantagem. Na saída para o vestiário, o clima esquentou: Puma Rodríguez e Thiago Mendes discutiram de forma ríspida e precisaram ser contidos pelos companheiros.

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Na volta do intervalo, o Vasco apresentou melhora e passou a levar mais perigo, especialmente nos primeiros 15 minutos. Aos 13, Castro falhou em uma dividida e permitiu a arrancada de Rojas pela esquerda. Após o zagueiro Bispo cortar a bola pela lateral enquanto fazia a cobertura, o jogador escorreu o deixou a zaga desguarnecida, Rojas foi esperto e fez a cobrança rápida para encontrar Andrés Gómez, que serviu Spinelli livre no meio da área estufar as redes. Três minutos depois, o argentino apareceu novamente: Rojas fez boa jogada individual pela esquerda e cruzou com precisão para o centroavante, que se desmarcou e cabeceou no canto, ampliando.

Os dois gols em sequência abalaram o Paysandu e deram tranquilidade ao Vasco, que passou a administrar o resultado com segurança. A vitória por 2 a 0 no Mangueirão garante uma vantagem importante para o jogo de volta, marcado para o dia 14 de maio, no Rio de Janeiro.

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