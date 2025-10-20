Rizek revela decepção com Filipe Luís após Flamengo x Palmeiras: ‘Cinismo’

O jornalista André Rizek se mostrou decepcionado com as declarações do técnico Filipe Luís após a vitória do Flamengo contra o Palmeiras, no Maracanã. Segundo ele, o comandante rubro-negro “abraçou o cinismo” ao analisar os lances polêmicos envolvendo a arbitragem no decorrer da partida.

Rizek contestou a fala de Filipe Luís na entrevista coletiva, onde o treinador afirmou que o Palmeiras não tem do que reclamar sobre a arbitragem. Ele comparou esse comportamento ao de Abel Ferreira, apontando que, quando o juiz erra a favor do time, eles abraçam a decisão, mas, se o erro for contra, logo partem para as reclamações.

- E eu me decepcionei com o Filipe Luís ontem. Eu sempre vi o Filipe como um ser diferente desse ambiente tão cínico do futebol, mas ontem ele mostrou que é igualzinho ao Abel Ferreira nisso. Quando erram a favor do meu time eu abraço o cinismo, e quando erram contra o meu time eu reclamo - comentou, antes de completar.

- Eu achei alguns pontos péssimos do Filipe Luís ontem. Péssimos, péssimos, péssimos. O primeiro é quando ele fala que ‘qualquer time pode reclamar de arbitragem, menos o Palmeiras’. Por que não? Só o Flamengo pode reclamar? De onde tiraram isso que o Palmeiras não pode reclamar? No Brasil, aquilo é muito pênalti. O jogo foi maravilhoso, é delicioso ver Arrascaeta e Pedro jogando, mas o pré-jogo e o pós-jogo são a vitória do cinismo no futebol brasileiro - disse o jornalista.

Rizek critica cinismo de influenciadores do Flamengo

Para Rizek, todos os influenciadores rubro-negros que se indignaram com o suposto favorecimento da arbitragem ao rival, estão ‘dando risada’ do pênalti não marcado a favor do clube paulista.

De acordo com o jornalista, o motivo pelo qual o VAR não chamou o árbitro para analisar o pênalti de Jorginho em Gustavo Gómez, logo aos dois minutos de partida, foi a pressão feita pelos clubes durante a semana.

- O grande destaque do jogão no Maracanã é o talento do Pedro, o Flamengo saiu vencedor da partida graças a jogadores especiais, como ele e o Arrascaeta. Se um dia a gente já debateu a decisão do Filipe em barrar um deles, no caso o Pedro, hoje é insanidade imaginar o Flamengo sem qualquer um desses jogadores que fazem a diferença, inclusive atuando juntos. Mas além do Flamengo, tem outro claro vencedor ali: o cinismo - disse, antes de completar.

- Hoje, segunda-feira, todos os influenciadores que estavam indignados com o suposto favorecimento ao Palmeiras estão dando risada com o pênalti não marcado a favor do time paulista, logo aos dois minutos de jogo. E para mim é óbvio que o que levou a não marcação de um lance tão claro para os padrões do futebol brasileiro, aos padrões intervencionistas do VAR.Então, o que levou ao VAR não ter chamado? Para mim, está óbvio, é o contexto, é a pressão que marcou a semana de Flamengo e Palmeiras - finalizou André Rizek.

