Declaração de Filipe Luís após Flamengo x Palmeiras divide opiniões: ‘Entendo ele’

Durante a entrevista coletiva, após a vitória do Flamengo contra o Palmeiras, o técnico Filipe Luís destacou que o Campeonato Brasileiro é um dos únicos no mundo onde um adversário vence por duas vezes o confronto direto e não está à frente do rival, mesmo estando empatado em número de pontos. No entanto, a declaração não agradou a todos os torcedores.

continua após a publicidade

➡️Momento ‘bizarro’ entre jogadores do Flamengo choca web: ‘Só falta isso’

Dividindo a liderança do Brasileirão com o Palmeiras, o Flamengo chegou aos mesmos 56 pontos após a vitória contra o rival, neste domingo (19). A fala de Filipe Luís vai de acordo com o regulamento dos campeonatos europeus, onde o primeiro critério de desempate é o confronto direto.

Já no Campeonato Brasileiro, o número de vitórias é o primeiro critério a ser aplicado. Em 28 jogos disputados, o Palmeiras venceu 19 e o Flamengo 18. Com isso, a liderança segue com a equipe paulista.

continua após a publicidade

A declaração do treinador não pegou bem entre os torcedores rivais, que debocharam nas redes sociais. Segundo um dos internautas, o formato da competição em pontos corridos é para medir quem é mais regular. Confira abaixo.

Apesar da rivalidade no Campeonato Brasileiro, os rivais agora concentram suas energias nas semifinais da Libertadores. Nesta quarta-feira (22), o Flamengo recebe o Racing, às 21h30, no Maracanã. No dia seguinte, o Palmeiras encara a LDU, no mesmo horário, na altitude de Quito.

continua após a publicidade

➡️Neto rasga o verbo após polêmica em Flamengo x Palmeiras: ‘Pode entregar’

Como foi Flamengo e Palmeiras?

Os minutos iniciais demonstraram por que Flamengo e Palmeiras disputam o título do Campeonato Brasileiro. Em ritmo intenso, ambas as equipes buscaram dominar o meio de campo, mas foram os visitantes que criaram as primeiras chances de perigo.

Na sua primeira grande escapada, o Flamengo viu Arrascaeta sair cara a cara com o estreante Carlos Miguel e não teve dificuldades para deslocar o goleiro e abrir o placar no Maracanã. Minutos depois, o Palmeiras empatou a partida após cabeçada de Endrick, em lance muito contestado pelo Rubro-Negro, que estava com um jogador a menos devido à saída de Léo Ortiz, lesionado.

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Wilton Pereira Sampaio optou por não autorizar a substituição durante o lance, enquanto a equipe médica do Flamengo demorou a sinalizar a Filipe Luís que o zagueiro precisaria deixar o gramado de forma definitiva.

Em erro do zagueiro Bruno Fuchs, o Flamengo conquistou uma penalidade com Pedro já nos minutos finais da primeira etapa. Jorginho, com categoria, voltou a colocar os cariocas em vantagem. Três minutos depois, Aníbal perdeu a bola na intermediária defensiva para o centroavante, que arrancou com liberdade e ampliou o marcador.

Com dois gols de vantagem, o Flamengo voltou para a segunda etapa controlando o ritmo da partida, ao mesmo tempo que levava perigo nos contra-ataques contra o Palmeiras. Dois dos melhores treinadores do país, Filipe Luís e Abel Ferreira recorreram ao banco de reservas para tentar mudar o cenário.

O técnico alviverde lançou sua equipe ao ataque, enquanto o Rubro-Negro buscava maior equilíbrio em campo. Entre mudanças e troca de ataques, o placar permaneceu inalterado até os acréscimos, quando o capitão Gustavo Gómez marcou para o Palmeiras.

Na sequência, Wilton Pereira Sampaio encerrou a partida, gerando protestos do lado palmeirense. O lateral Piquerez e o auxiliar João Martins foram expulsos por reclamação. Jogão entre Flamengo e Palmeiras.