Léo Pereira, do Flamengo, e Karoline Lima reatam namoro: 'Muito para viver'

Léo Pereira, zagueiro do Flamengo, e Karoline Lima estão juntos novamente. Após se beijarem na festa de comemoração dos títulos do Rubro-Negro, os dois oficializaram o namoro através das redes sociais. Em publicação compartilhada, os dois aparecem juntos em várias fotos, com uma declaração de amor.

continua após a publicidade

➡️ Léo Pereira beija Karoline Lima após fazer pedido na festa do Flamengo

- Eu quero você todos os dias, se o destino nos uniu é porque temos muito pra viver. Te amo - trouxe a publicação compartilhada entre os dois.

Os boatos de que Léo Pereira e Karoline estariam tentando retomar o relacionamento já cresciam nas últimas semanas. A comprovação veio na última quinta-feira (4), quando o elenco do Flamengo se reuniu para comemorar os títulos em uma festa na Zona Sul do Rio. No evento, o zagueiro se declarou para a influenciadora, e os dois se beijaram.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Léo e Karol terminaram o relacionamento de dois anos há cerca de dois meses. Na época, os dois deixaram de morar juntos e excluíram todas as fotos que compartilhavam nas redes sociais.