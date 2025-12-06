menu hamburguer
Léo Pereira, do Flamengo, e Karoline Lima reatam namoro: 'Muito para viver'

Casal havia terminado relacionado há cerca de dois meses

Rio de Janeiro (RJ)
Dia 06/12/2025
00:10
Leo Pereira Karoline Lima
imagem cameraKaroline Lima e Léo Pereira estão juntos novamente (Foto: Reprodução)
Léo Pereira, zagueiro do Flamengo, e Karoline Lima estão juntos novamente. Após se beijarem na festa de comemoração dos títulos do Rubro-Negro, os dois oficializaram o namoro através das redes sociais. Em publicação compartilhada, os dois aparecem juntos em várias fotos, com uma declaração de amor.

- Eu quero você todos os dias, se o destino nos uniu é porque temos muito pra viver. Te amo - trouxe a publicação compartilhada entre os dois.

Os boatos de que Léo Pereira e Karoline estariam tentando retomar o relacionamento já cresciam nas últimas semanas. A comprovação veio na última quinta-feira (4), quando o elenco do Flamengo se reuniu para comemorar os títulos em uma festa na Zona Sul do Rio. No evento, o zagueiro se declarou para a influenciadora, e os dois se beijaram.

Léo e Karol terminaram o relacionamento de dois anos há cerca de dois meses. Na época, os dois deixaram de morar juntos e excluíram todas as fotos que compartilhavam nas redes sociais.

Karoline Lima e Léo Pereira
Karoline Lima e Léo Pereira, zagueiro do Flamengo (Foto: Divulgação)

