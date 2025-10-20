Ex-Real Madrid reage a polêmica em Flamengo x Palmeiras: ‘Futebol brasileiro’

Flamengo e Palmeiras se enfrentaram, neste domingo (19), em jogo recheado de polêmicas de arbitragem. O Rubro-Negro venceu por 3 a 2, no Maracanã, e igualou a pontuação do Verdão no Campeonato Brasileiro.

continua após a publicidade

Durante o programa "Jogo Aberto", na Band, o suposto pênalti em Gustavo Gomez, no começo de Flamengo x Palmeiras, foi reprisado no telão. Cicinho, ex-Real Madrid e Seleção Brasileira, reagiu ao lance polêmico.

➡️PC Oliveira manda recado à arbitragem após Flamengo x Palmeiras: ‘Não pode’

- É óbvio. A gente lamenta um clássico lindo como esse, que o Brasil parou para assistir, o juiz não se posicionar em um lance desse. Um jogo tão bonito, você deveria analisar com mais cuidado. Na minha opnião, muito, mas muito pênalti - disparou Cicinho.

continua após a publicidade

- O futebol brasileiro hoje infelizmente tem essa coisa da lei da compensação. Como todos colocam o Palmeiras como beneficiado, e foi mesmo, já que foi pênalti contra o São Paulo, fica cm essa lei. É isso que nós estamos acompanhando - completou o ex-Real Madrid sobre o lance de Flamengo x Palmeiras.

Flamengo e Palmeiras duelaram no Maracanã (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Veja o lance polêmico entre Flamengo e Palmeiras

Como foi o jogo

Os minutos iniciais demonstraram por que Flamengo e Palmeiras disputam o título do Campeonato Brasileiro. Em ritmo intenso, ambas as equipes buscaram dominar o meio de campo, mas foram os visitantes que criaram as primeiras chances de perigo.

continua após a publicidade

Na sua primeira grande escapada, o Flamengo viu Arrascaeta sair cara a cara com o estreante Carlos Miguel e não teve dificuldades para deslocar o goleiro e abrir o placar no Maracanã. Minutos depois, o Palmeiras empatou a partida após cabeçada de Endrick, em lance muito contestado pelo Rubro-Negro, que estava com um jogador a menos devido à saída de Léo Ortiz, lesionado.

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Wilton Pereira Sampaio optou por não autorizar a substituição durante o lance, enquanto a equipe médica do Flamengo demorou a sinalizar a Filipe Luís que o zagueiro precisaria deixar o gramado de forma definitiva.

Em erro do zagueiro Bruno Fuchs, o Flamengo conquistou uma penalidade com Pedro já nos minutos finais da primeira etapa. Jorginho, com categoria, voltou a colocar os cariocas em vantagem. Três minutos depois, Aníbal perdeu a bola na intermediária defensiva para o centroavante, que arrancou com liberdade e ampliou o marcador.

Com dois gols de vantagem, o Flamengo voltou para a segunda etapa controlando o ritmo da partida, ao mesmo tempo que levava perigo nos contra-ataques contra o Palmeiras. Dois dos melhores treinadores do país, Filipe Luís e Abel Ferreira recorreram ao banco de reservas para tentar mudar o cenário.

O técnico alviverde lançou sua equipe ao ataque, enquanto o Rubro-Negro buscava maior equilíbrio em campo. Entre mudanças e troca de ataques, o placar permaneceu inalterado até os acréscimos, quando o capitão Gustavo Gómez marcou para o Palmeiras.

Na sequência, Wilton Pereira Sampaio encerrou a partida, gerando protestos do lado palmeirense. O lateral Piquerez e o auxiliar João Martins foram expulsos por reclamação. Jogão entre Flamengo e Palmeiras.