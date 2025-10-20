Neto rasga o verbo após polêmica em Flamengo x Palmeiras: ‘Pode entregar’

As polêmicas envolvendo a arbitragem no Campeonato Brasileiro estão longe de acabar. Desta vez, a equipe do Palmeiras reclama de um pênalti não marcado em Gustavo Gómez, ainda no início da partida contra o Flamengo, no Maracanã. Em suas redes sociais, o comentarista Neto detonou a decisão do árbitro e deu uma alfinetada na equipe rubro-negra.

Na ocasião, o zagueiro foi empurrado pelo meia Jorginho após uma cobrança de escanteio para o Palmeiras. Segundo o ex-jogador, é um absurdo o árbitro Wilton Pereira Sampaio não marcar a penalidade a favor do Verdão. Em tom de provocação ao Flamengo, Neto pediu para entregarem o título à equipe rubro-negra após o lance polêmico.

- Não marcar o pênalti do Jorginho no Gustavo Gómez é absurdo. Pode entregar (o título) aí pro Flamengo, vocês estão de brincadeira. Vocês não vão falar nada? Estou assistindo o jogo aqui em casa, mas foi muito pênalti. O VAR em menos de cinco segundos falou que não foi, pode dar o título para o Flamengo - disse o comentarista Neto.

Apesar da polêmica, as equipes protagonizaram uma verdadeira decisão de Campeonato Brasileiro. Com a vitória por 3 a 2, o Flamengo igualou o número de pontos do Palmeiras, mas segue na vice-liderança com uma vitória a menos em relação ao rival.

Nesta semana, as equipes viram a chave para os confrontos decisivos das semifinais da Libertadores. Na próxima quarta-feira (22), o Flamengo recebe o Racing, às 21h30, no Maracanã. No dia seguinte, o Palmeiras encara a LDU na altitude de Quito, no Equador.

Gustavo Goméz reclama com Wilton Pereira Sampaio (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Como foi Flamengo e Palmeiras?

Os minutos iniciais demonstraram por que Flamengo e Palmeiras disputam o título do Campeonato Brasileiro. Em ritmo intenso, ambas as equipes buscaram dominar o meio de campo, mas foram os visitantes que criaram as primeiras chances de perigo.

Na sua primeira grande escapada, o Flamengo viu Arrascaeta sair cara a cara com o estreante Carlos Miguel e não teve dificuldades para deslocar o goleiro e abrir o placar no Maracanã. Minutos depois, o Palmeiras empatou a partida após cabeçada de Endrick, em lance muito contestado pelo Rubro-Negro, que estava com um jogador a menos devido à saída de Léo Ortiz, lesionado.

Wilton Pereira Sampaio optou por não autorizar a substituição durante o lance, enquanto a equipe médica do Flamengo demorou a sinalizar a Filipe Luís que o zagueiro precisaria deixar o gramado de forma definitiva.

Em erro do zagueiro Bruno Fuchs, o Flamengo conquistou uma penalidade com Pedro já nos minutos finais da primeira etapa. Jorginho, com categoria, voltou a colocar os cariocas em vantagem. Três minutos depois, Aníbal perdeu a bola na intermediária defensiva para o centroavante, que arrancou com liberdade e ampliou o marcador.

Com dois gols de vantagem, o Flamengo voltou para a segunda etapa controlando o ritmo da partida, ao mesmo tempo que levava perigo nos contra-ataques contra o Palmeiras. Dois dos melhores treinadores do país, Filipe Luís e Abel Ferreira recorreram ao banco de reservas para tentar mudar o cenário.

O técnico alviverde lançou sua equipe ao ataque, enquanto o Rubro-Negro buscava maior equilíbrio em campo. Entre mudanças e troca de ataques, o placar permaneceu inalterado até os acréscimos, quando o capitão Gustavo Gómez marcou para o Palmeiras.

Na sequência, Wilton Pereira Sampaio encerrou a partida, gerando protestos do lado palmeirense. O lateral Piquerez e o auxiliar João Martins foram expulsos por reclamação. Jogão entre Flamengo e Palmeiras.