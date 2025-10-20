Wilton detalha expulsões de Palmeiras x Flamengo: ‘Veio para roubar’

O árbitro Wilton Pereira Sampaio (GO), responsável pela arbitragem da vitória do Flamengo sobre o Palmeiras por 3 a 2, neste domingo (19), pelo Campeonato Brasileiro, detalhou em súmula as expulsões e outras polêmicas ocorridas durante a partida.

Ao término do jogo, Sampaio aplicou cartão vermelho ao lateral Joaquín Piquerez e ao auxiliar técnico de Abel Ferreira, João Martins.

— Cartão vermelho direto para João Martins por: após o término da partida, se dirigir até a equipe de arbitragem, que se encontrava próxima ao círculo central, de maneira agressiva e com o dedo em riste, e proferir as seguintes palavras: “sempre você nos prejudicando, você está de marcação com o Palmeiras”. Após a apresentação do cartão vermelho, ainda continuou a protestar contra a arbitragem, dizendo: “por que me expulsou? É o meu dever vir aqui reclamar.” — relatou Sampaio.

— Cartão vermelho direto para Joaquín Piquerez por: após o término da partida, se dirigir até a equipe de arbitragem, que se encontrava próxima ao círculo central, de maneira agressiva e com o dedo em riste, e proferir as seguintes palavras: “você está de sacanagem, veio aqui só pra roubar a gente”. Após a apresentação do cartão vermelho, o mesmo teve que ser contido pelo policiamento — completou.

Além das expulsões, Sampaio aplicou cartões amarelos para Mauricio (empurrar adversário) e Gustavo Gomez (falta), do Palmeiras; e Alex Sandro (falta), Pulgar (empurrar adversário), Carrascal (falta) e Bruno Henrique (reclamação com arbitragem), do Flamengo.

Wilton Pereira Sampaio (GO) (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Atraso do Flamengo

Segundo o árbitro, o Flamengo atrasou o retorno para o segundo tempo. Sampaio afirmou que a equipe de arbitragem e o delegado do jogo tentaram “acelerar” a entrada em campo, mas não tiveram sucesso.

continua após a publicidade

— Houve um atraso de dois minutos no início do segundo tempo, devido à entrada tardia de três minutos da equipe Clube de Regatas do Flamengo. Informo que a equipe de arbitragem e o delegado da partida tomaram as devidas providências para evitar o atraso, porém, sem sucesso — explica o árbitro.