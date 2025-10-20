menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Nacional

Wilton detalha expulsões de Palmeiras x Flamengo: ‘Veio para roubar’

Árbitro relata cartões vermelhos a jogador e auxiliar, além de atraso no retorno ao segundo tempo

e741b9d9-9fbf-410a-a7aa-7930840d0c70_WhatsApp-Image-2025-03-17-at-12.00.50-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Guilherme Lesnok
São Paulo (SP)
Dia 20/10/2025
09:20
Arbitragem na partida entre Flamengo x Palmeiras (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)
imagem cameraArbitragem na partida entre Flamengo x Palmeiras (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O árbitro Wilton Pereira Sampaio (GO), responsável pela arbitragem da vitória do Flamengo sobre o Palmeiras por 3 a 2, neste domingo (19), pelo Campeonato Brasileiro, detalhou em súmula as expulsões e outras polêmicas ocorridas durante a partida.

continua após a publicidade

Relacionadas

Ao término do jogo, Sampaio aplicou cartão vermelho ao lateral Joaquín Piquerez e ao auxiliar técnico de Abel Ferreira, João Martins.

— Cartão vermelho direto para João Martins por: após o término da partida, se dirigir até a equipe de arbitragem, que se encontrava próxima ao círculo central, de maneira agressiva e com o dedo em riste, e proferir as seguintes palavras: “sempre você nos prejudicando, você está de marcação com o Palmeiras”. Após a apresentação do cartão vermelho, ainda continuou a protestar contra a arbitragem, dizendo: “por que me expulsou? É o meu dever vir aqui reclamar.” — relatou Sampaio.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

— Cartão vermelho direto para Joaquín Piquerez por: após o término da partida, se dirigir até a equipe de arbitragem, que se encontrava próxima ao círculo central, de maneira agressiva e com o dedo em riste, e proferir as seguintes palavras: “você está de sacanagem, veio aqui só pra roubar a gente”. Após a apresentação do cartão vermelho, o mesmo teve que ser contido pelo policiamento — completou.

continua após a publicidade

Além das expulsões, Sampaio aplicou cartões amarelos para Mauricio (empurrar adversário) e Gustavo Gomez (falta), do Palmeiras; e Alex Sandro (falta), Pulgar (empurrar adversário), Carrascal (falta) e Bruno Henrique (reclamação com arbitragem), do Flamengo.

Wilton Pereira Sampaio (GO) (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)
Wilton Pereira Sampaio (GO) (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Atraso do Flamengo

Segundo o árbitro, o Flamengo atrasou o retorno para o segundo tempo. Sampaio afirmou que a equipe de arbitragem e o delegado do jogo tentaram “acelerar” a entrada em campo, mas não tiveram sucesso.

continua após a publicidade

— Houve um atraso de dois minutos no início do segundo tempo, devido à entrada tardia de três minutos da equipe Clube de Regatas do Flamengo. Informo que a equipe de arbitragem e o delegado da partida tomaram as devidas providências para evitar o atraso, porém, sem sucesso — explica o árbitro.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias