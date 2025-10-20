Momento ‘bizarro’ entre jogadores do Flamengo choca web: ‘Só falta isso’

O Flamengo venceu o Palmeiras por 3 a 2, neste domingo (19), e agitou a briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Nas redes sociais, um momento 'bizarro' entre dois jogadores rubro-negros viralizou muito.

A vitória diante do Palmeiras deixou o Flamengo empatado em pontos com o líder do Brasileirão. Os jogadores do Rubro-Negro celebraram muito cada gol e cada lance vencido na partida, mas Jorginho e Pulgar foram além.

No terceiro gol do Flamengo, marcado por Pedro, Jorginho e Pulgar se encontraram no meio do caminho para abraçar o centroavante. Eles se enroscaram, parecem ter trocado socos, na amizade, e o momento chocou os torcedores nas redes sociais. Veja a cena e a repercussão abaixo:

Flamengo venceu o Palmeiras no Brasileirão (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Veja momento bizarro entre jogadores do Flamengo e repercussão

Como foi o jogo

Os minutos iniciais demonstraram por que Flamengo e Palmeiras disputam o título do Campeonato Brasileiro. Em ritmo intenso, ambas as equipes buscaram dominar o meio de campo, mas foram os visitantes que criaram as primeiras chances de perigo.

Na sua primeira grande escapada, o Flamengo viu Arrascaeta sair cara a cara com o estreante Carlos Miguel e não teve dificuldades para deslocar o goleiro e abrir o placar no Maracanã. Minutos depois, o Palmeiras empatou a partida após cabeçada de Endrick, em lance muito contestado pelo Rubro-Negro, que estava com um jogador a menos devido à saída de Léo Ortiz, lesionado.

Wilton Pereira Sampaio optou por não autorizar a substituição durante o lance, enquanto a equipe médica do Flamengo demorou a sinalizar a Filipe Luís que o zagueiro precisaria deixar o gramado de forma definitiva.

Em erro do zagueiro Bruno Fuchs, o Flamengo conquistou uma penalidade com Pedro já nos minutos finais da primeira etapa. Jorginho, com categoria, voltou a colocar os cariocas em vantagem. Três minutos depois, Aníbal perdeu a bola na intermediária defensiva para o centroavante, que arrancou com liberdade e ampliou o marcador.

Com dois gols de vantagem, o Flamengo voltou para a segunda etapa controlando o ritmo da partida, ao mesmo tempo que levava perigo nos contra-ataques contra o Palmeiras. Dois dos melhores treinadores do país, Filipe Luís e Abel Ferreira recorreram ao banco de reservas para tentar mudar o cenário.

O técnico alviverde lançou sua equipe ao ataque, enquanto o Rubro-Negro buscava maior equilíbrio em campo. Entre mudanças e troca de ataques, o placar permaneceu inalterado até os acréscimos, quando o capitão Gustavo Gómez marcou para o Palmeiras.

Na sequência, Wilton Pereira Sampaio encerrou a partida, gerando protestos do lado palmeirense. O lateral Piquerez e o auxiliar João Martins foram expulsos por reclamação. Jogão entre Flamengo e Palmeiras.