Rizek revela ansiedade para a final da Libertadores entre Palmeiras e Flamengo

Disputando o tetracampeonato da Libertadores, Palmeiras e Flamengo se enfrentam neste sábado (29), às 18h (de Brasília), no Estádio Monumental de Lima, no Perú. Horas antes da bola rolar, o jornalista André Rizek se manifestou nas redes sociais e revelou estar ansioso para acompanhar a grande final.

Considerada uma das finais mais aguardadas dos últimos anos, os torcedores não param de chegar na capital peruana para acompanhar a partida. Com um clima de ansiedade no ar, a decisão da Libertadores reedita à final de 2021. Na ocasião, o Verdão levou a melhor em um duelo emocionante, que terminou na prorrogação.

De olho na grande decisão de 2025, Rizek fez uma publicação, na manhã deste sábado (29), contando as horas que restam para a bola rolar na grande final da Libertadores. Confira abaixo.

Além dos programas esportivos brasileiros, outros veículos de imprensa internacional tratam o duelo como o maior clássico sul-americano da atualidade e destacam a hegemonia recente dos clubes no continente. Vale lembrar que de 2019 para cá, Flamengo e Palmeiras disputaram quatro decisões de Libertadores.

O Lance! entrou em contato com jornalistas renomados, e os profissionais apontaram seus palpites para a grande decisão.

Como era de se esperar, o equilíbrio foi grande no palpitômetro. Apesar do Rubro-Negro levar vantagem em relação ao Verdão, a maioria dos jornalistas apontou um placar apertado na batalha do Estádio Monumental "U".

A equipe de Filipe Luís vive um momento melhor no Campeonato Brasileiro. Nos últimos cinco jogos, o time comandado por Abel Ferreira perdeu três jogos e empatou dois. Na semifinal da Libertadores, porém, o Verdão conquistou uma classificação heroica contra a LDU.

Palpitômetro dos jornalistas

1 . Mauro Beting - Palmeiras 2 x 1 Flamengo 2 . José Illan - Empate por 2 a 2 3 . Luiz Henrique Romangolli - Empate por 2 a 2 (Rubro-Negro leva nos pênaltis) 4 . Pedro Ivo - Rubro-Negro 2 x 1 Alviverde (com gol na prorrogação) 5 . André Hernan - Palmeiras 1 x 1 Flamengo (Alviverde leva nos pênaltis) 6 . Beto Jr - Flamengo 3 x 1 Palmeiras 7 . Victor Canedo - Rubro-Negro 3 x 1 Avlviverde 8 . Alexandre Praetzel - Flamengo 1 x 0 Palmeiras 9 . Paulo Vinicius Coelho - Palmeiras 3 x 1 Flamengo 10 . Fernando Campos - Rubro-Negro 3 x 1 Alviverde 11 . Linhares Jr - Flamengo 3 x 0 Palmeiras

