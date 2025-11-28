menu hamburguer
Fora de Campo

Jornalistas elegem equipe ideal para a final da Libertadores entre Palmeiras e Flamengo

Rivais se enfrentam neste sábado (29), em Lima

Breno-Carvalho-Cardao-Prata-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Breno Prata
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 28/11/2025
16:41
Arrascaeta e Gustavo Gómez se cumprimentam antes de Flamengo x Palmeiras (Foto: Mauro Silva/Prime Fotografias/MyPhoto Press/Gazeta Press)
  Matéria
  Mais Notícias

Na véspera da grande final da Libertadores, os jornalistas da TNT Sports fizeram um "mano a mano" entre os 11 titulares de Palmeiras e Flamengo, e elegeram a equipe ideal para a grande decisão. Com vitória rubro-negra por 8 a 4, o critério utilizado para a avaliação foi o atual momento de cada jogador.

Avaliando as possíveis escalações para a grande final, apenas Gustavo Gómez, Piquerez, Allan e Abel Ferreira foram escolhidos pelo lado do Palmeiras. Já no lado rubro-negro, Rossi, Varela, Léo Pereira, Pulgar, Jorginho, Arrascaeta, Cebolinha e Bruno Henrique foram selecionados pela bancada da TNT Sports. Confira abaixo.

Diante da hegemonia recente dos rivais brasileiros, esta final de Libertadores se tornou uma das mais aguradadas dos últimos tempos. Assim como aconteceu em 2021, Palmeiras e Flamengo voltam a decidir a competição mais importante do futebol sul-americano, desta vez, em Lima, capital do Perú.

Tudo sobre a final entre Palmeiras e Flamengo (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA
Palmeiras x Flamengo
Libertadores
📆 Data e horário: sábado, 29 de novembro, às 18h (de Brasília)
📍 Local: Estádio Monumental "U", em Lima (Peru)
👁️ Onde assistir: Globo, ge tv, ESPN, Disney+ e Paramount+
🟨 Arbitragem: Dario Herrera (árbitro); Cristian Gonzalo Navarro e José Miguel Savorani (assistentes); Maximiliano Nicolás Ramírez (quarto árbitro)
📺 VAR: Héctor Alberto Paletta

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Palmeiras (Técnico: Abel Ferreira):
Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gomez, Murilo, Piquerez; Allan, Bruno Fuchs; Andreas Pereira, Flaco Lopez, Raphael Veiga (Felipe Anderson); Vitor Roque

Flamengo (Técnico: Filipe Luís):
Rossi; Alex Sandro, Léo Pereira, Léo Ortiz (Danilo), Varela; Jorginho, Pulgar; Arrascaeta, Carrascal, Cebolinha (Samuel Lino) Araujo; Bruno Henrique

Palmeiras e Flamengo disputam a final da Libertadores (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)
  Matéria
  Mais Notícias