Palmeiras x Flamengo: colunistas do Lance! projetam final da Libertadores

Chegou o dia. Palmeiras e Flamengo decidem a final da Copa Libertadores, neste sábado (29), em Lima, no Peru. Para a ocasião, os colunistas do Lance!, Gustavo Fogaça, Lúcios de Castro e Eduardo Tironi projetaram a decisão entre os clube brasileiro.

De uma forma geral, os três comunicadores consideraram que a equipe de Filipe Luís deve ter mais a iniciativa do confronto. Apesar disso, Gustavo Fogaça, o Guffo, destacou que o duelo tático entre os treinadores deve ser algo marcante no confronto.

— Estou com as expectativas lá em cima. De um grande confronto tático entre os dois treinadores. As duas equipes já se conhecem profundamente, é difícil que alguma coisa seja feita de muito novo, por parte dos dois treinadores. Imagino, que o Flamengo vai propor mais o jogo que o Palmeiras. A equipe de Abel, tem esse perfil de gostar de deixar a bola mais na posse do adversário — analisou Gustavo Fogaça.

Lúcio de Castro foi além. Ao analisar o confronto, ele chamou atenção para a continuidade do trabalho de Abel Ferreira como uma diferença para a decisão do torneio.

— Para mim, a coisa mais forte do Palmeiras é a continuidade do trabalho do Abel Ferreira. Podemos não gostar de uma coisa aqui, ou ali, mas cinco anos tem valor. Essa força mental, que a equipe tem, se deve a isso. — disse Lúcio de Castro.

Já Eduardo Tironi, destacou que a vantagem do Flamengo está condicionada ao tempo de partida. Para ele, a equipe de Abel Ferreira deve tentar levar a disputa do confronto para os últimos minutos da partida.

— Pelo momento dos times, imagino o Flamengo tomando mais iniciativa e o Palmeiras tentando empurrar o jogo o mais tempo possível para ter a vantagem física ao longo do jogo. Vale lembrar, que o time titular do Palmeiras descansou no meio da semana. O clube carioca é levemente favorito. Time mais técnico e vive melhor momento. Mas não pode deixar o jogo se arrastar — disse Tironi.

Quem leva a final? Palmeiras ou Flamengo?

A decisão deste ano da Libertadores reedita à final de 2021. Na ocasião, o Palmeiras venceu o confronto em um duelo emocionante, que terminou na prorrogação. Eduardo Tironi declarou que a decisão do passado deve interferir pouco na atual. Para ele, o atleta que mais pode sentir o peso da decisão é justamento Andreas Pereira, vilão do vice-campeonato do Flamengo.

— Acho que interfere muito pouco. São times diferentes, e os dois mais fortes, momentos diferentes. Para um jogador especificamente pode haver um peso: Andreas Pereira, pelo que aconteceu na outra final — analisou Tironi.

Ao tentar prever um campeão, Guffo, Lúcio Castro e Tironi apontaram o Flamengo como favorito. Gustavo Fogaça arriscou um placar. Para ele, a partida termina empatada, em 1 a 1, e com o Rubro-Negro levantando a taça no final após uma disputa de pênaltis.