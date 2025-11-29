Relembre as provocações de Deyverson após a final entre Palmeiras e Flamengo, em 2021

Autor do gol que garantiu o tricampeonato da Libertadores para o Palmeiras contra o Flamengo, o atacante Deyverson acumula um histórico de provocações ao Rubro-Negro desde a final de 2021. O Lance! te relembra os momentos que marcaram a rivalidade entre o atacante e o clube carioca.

Na primeira final da Libertadores entre Flamengo e Palmeiras, Deyverson aproveitou a falha de Andreas Pereira e em sua primeira participação no jogo, invadiu a área e finalizou na saída de Diego Alves.

Na comemoração, Deyverson fez o gesto da "União Dedo Pro Alto", em referência ao grupo de torcidas que têm esse símbolo, como as principais organizadas de Palmeiras, Vasco e Atlético-MG, rivais históricos do Flamengo. Vale lembrar, que o centroavante também é torcedor declarado do Cruz-Maltino.

Mesmo após sua saída do Verdão, Deyverson seguiu provocando o rival rubro-negro. Na final da Supercopa do Brasil de 2022, conquistada pelo Flamengo sobre o Palmeiras, o jogador se manifestou por meio das suas redes sociais.

- Vão falar que o Deyverson saiu do Palmeiras e quer zoar. Mas fazer o quê, pai? Vocês sangram e a cor do sangue é vermelho. Tem que chorar, faz parte. Está ganhando nada! Os flamenguistas vão me xingar, vão ficar bravo. Sou do Rio, mas não vai ter festa. Esquece - disse o camisa 9 em vídeo publicado nas redes sociais.

Quando atuava com a camisa do Cuiabá, Deyverson também protagonizou uma polêmica contra o Flamengo. Nas últimas rodadas do Brasileirão de 2023, o atacante deixou o campo sob gritos e xingamentos dos torcedores rivais.

Durante sua saída de campo, Deyverson acenou para os torcedores do Flamengo com as mãos juntas, como se estivesse pedindo desculpas. No entanto, antes de sentar no banco de reservas, o camisa 9 apontou para a tatuagem do troféu da Libertadores na perna esquerda.

Neste ano, atuando pelo Fortaleza, Deyverson ficou no banco de reservas durante a vitória por 1 a 0, que contou com um bonito gol de Breno Lopes, outro jogador decisivo em final de Libertadores pelo Palmeiras. Após a partida, o atacante não perdeu a oportunidade de alfinetar o Flamengo e postou uma foto ao lado de seu companheiro, com a legenda: "Pai e padrasto".

Deyverson foi o autor do gol do título da Libertadores do Palmeiras sobre o Flamengo (Foto: Cesar Greco/SE Palmeiras)

Palmeiras e Flamengo na final da Libertadores

A decisão entre Palmeiras e Flamengo está marcada para este sábado (29), às 18h (de Brasília), no Estádio Monumental, em Lima, no Peru. O confronto entre as equipes é uma reedição da decisão de 2021, que teve como campeão o clube paulista.

Ambos os times desembarcaram em Lima na última quarta-feira (26). Com expectativa de casa cheia, os torcedores não param de chegar na cidade para acompanhar a decisão no Estádio Monumental de Lima.