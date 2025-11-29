Torcedor de 65 anos enfrenta estrada para assistir Palmeiras x Flamengo

O Flamengo decide a final da Libertadores contra o Palmeiras, neste sábado (29), às 18h (de Brasília), em Lima, no Peru. Para a ocasião, milhares de torcedores dos dois clubes se deslocaram a cidade para acompanhar de perto a decisão. Um deles, é Francisco Esteves, 65 anos, professor aposentado e fanático pelo clube rubro-negro.

Ao Lance!, ele contou como surgiu a ideia de viver a aventura e compartilhou as dificuldades de enfrentar a viagem. Para chegar a Lima, Francisco enfrentou mais de 6 mil quilômetros, em uma viagem desgastante de ônibus.

— É um trajeto lindo, que todo brasileiro deveria fazer. Conhecer nossos hábitos, culinária, cultura e enxergar como esse país é grande e diverso. Em vez de mochilar na América do Norte, Europa e etc, sugiro que mochilem no nosso país. Os perrengues têm sido mínimos, como passar em uma cidade bonita e só ver da janela ou com os banheiros coletivos, para quem não está acostumado. Mas ainda estou tomando banho todos os dias! (risos) — iniciou o torcedor do Flamengo, antes de completar.

— Foi tudo aos 45 do segundo tempo. Já tinha desistido, porque não tinha comprado ingresso. Então, soube de um conhecido que desistiu domingo passado. Quando vi os preços dos aviões, pensei em desistir de novo (risos). Eu já sabia da maior rota de ônibus do mundo, mas também não tinha. Mas uma hora depois alguém desistiu e estou aqui! — concluiu.

Cuidados médicos

Ao Lance!, o Dr. Roni Mukamal, superintendente de medicina preventiva da MedSênior, detalhou as dificuldades físicas para enfrentar uma aventura como a de Francisco Esteves. O médico listou cuidados a serem tomados para viagens longas de ônibus.

— No caso de uma viagem de ônibus longa como essa, dou algumas recomendações. Nas paradas ao longo do trajeto, é importante se movimentar, movimentar as pernas, não as deixando muito paradas. Isso contribui para a prevenção de uma possível trombose. E, mesmo que não haja paradas no percurso ou quando o intervalo entre elas for muito longo, o ideal é levantar um pouquinho, dar uma caminhada no corredor do ônibus. Isso também ajuda a trabalhar as articulações e a mobilidade — iniciou o profissional, antes de completar.

— Além disso, é muito importante não esquecer os remédios, separar todos eles direitinho para levar, e lembrar que em outro país pode haver dificuldade de comprar os remédios usuais. Então, é necessário levar uma quantidade boa e uma reserva, porque pode haver algum imprevisto, atrasos, e a pessoa precisar ficar mais um dia ou dois, e nesse caso ela precisará dos remédios. É preciso manter os remédios em dia, mesmo na viagem, respeitando os horários habituais de tomar.Por fim, tentar manter as refeições dentro de uma rotina, respeitando ao máximo a mesma rotina que se tem no dia a dia, em casa, com os horários. Dar preferências a comidas conhecidas e leves também ajuda a evitar imprevistos e possíveis alterações gastrointestinais — concluiu.

Palmeiras e Flamengo decidem final da Libertadores

Ao tentar prever o resultado da final, Francisco mostrou muito humor e confiança em um possível título do Flamengo: "Mengão campeão e eu socorrido pelo Samu de lá, por ter tido um ataque cardíaco (risos). Brincadeira, espero um ótimo jogo da Glória Eterna que é a Libertadores, com o Mengão atropelando. Saudações rubro negras!".

A decisão entre Palmeiras e Flamengo está marcada para este sábado (29), às 18h (de Brasília), no Estádio Monumental, em Lima, no Peru. O confronto entre as equipes é uma redição da decisão de 2021, que teve como campeão o clube paulista.

As equipes dos técnicos Abel Ferreira e Filipe Luís já se encontram na cidade da decisão. Ambos os times desembarcaram em Lima na última quarta-feira (26). Torcedores não param de chegar na cidade para acompanhar a decisão.