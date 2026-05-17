Dublador revela falas de Neymar em confusão durante substituição; confira

O Coritiba derrotou o Santos por 3 a 0 neste domingo (17), na Neo Química Arena. No entanto, não somente a derrota ficou marcada neste jogo, mas também uma grande confusão durante uma substituição de atletas envolvendo Neymar. O dublador Velloso divulgou via redes sociais o diálogo do atleta com membros da comissão de arbitragem.

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Conversa de Neymar com árbitro em erro de substituição

Pronunciamento do camisa 10

Texto de Juliana Yamaoka

O camisa 10 demonstrou surpresa ao deixar o campo e afirmou que houve um equívoco do quarto árbitro Bruno Mota Correia. Segundo Neymar e integrantes da comissão técnica santista, o documento oficial da substituição indicava a saída de Escobar, camisa 31, para a entrada de Robinho Jr.

— Foi um erro do quarto árbitro. O cara que coloca o número não pode interferir no jogo de jeito nenhum. O que vale é o que está no papel. Eu mostrei para a câmera para não ficar no "disse me disse". Foi o que aconteceu. Não imaginava sair. Eu pedi para sair, mas estava sendo atendido. O jogo estava parado. Ele pediu para eu me afastar para ser atendido fora do campo e foi isso que eu fiz. Esperei o reinício para voltar, mas, enquanto isso, o jogo recomeçou. Eu levantei a mão para voltar. O Gonzalo tinha pedido para sair. O árbitro me tirou do jogo e eu saí. Não tinha mais o que fazer e começou a confusão. Ele fala que o que vale é o que está no papel. Isso nunca aconteceu e sempre comigo. Não tenho o que fazer. Estou em uma polêmica sendo que eu estava parado sem fazer nada — comentou Neymar na zona mista.

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Confusão na substituição que envolveu Neymar, aconteceu na segunda etapa (Foto: Marcello Zambrana/AGIF/Folhapress)

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