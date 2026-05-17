Torcida do Flamengo se revolta com gol perdido contra o Athletico: 'Urgente'

O Flamengo está enfrentando o Athletico Paranaense, na noite deste domingo (17), em jogo válido pela 16° rodada do Campeonato Brasileiro. Até aqui, o Rubro-Negro vai perdendo por 1 a 0, e um gol perdido causou revolta nas redes sociais.

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Na metade do segundo tempo, o Flamengo fez grande jogada pelo lado esquerdo do gramado, e Alex Sandro cruzou na medida para Pedro. Na cara do gol, o centroavante do time de Leonardo Jardim mandou para fora e desperdiçou a oportunidade.

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Nas redes sociais, torcedores enlouqueceram com o gol perdido do Flamengo contra o Athletico Paranaense. Veja os comentários abaixo:

Pedro perdeu gol em Athleico-PR x Flamengo (Foto: Geraldo Bubniak/AGB/Folhapress)

Veja comentários sobre a chance perdida

Onde assistir Athletico-PR x Flamengo

Athletico e Flamengo se enfrentam na noite deste domingo (17), às 19h30 (de Brasília), pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida na Arena da Baixada, em Curitiba (PR), que terá a presença de Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira, contará com a transmissão do Premiere. Clique para assistir no Premiere.

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Apesar de estarem próximos na classificação, sete pontos separam cariocas e paranaenses. Na cola do líder Palmeiras, o Flamengo tem 30, enquanto o Athletico soma 23 pontos.

Na pré-lista de convocados da Seleção Brasileira, sete jogadores do Flamengo terão, neste domingo, a oportunidade de mostrar ao técnico Carlo Ancelotti que merecem ir para a Copa do Mundo. Os nomes são: Danilo, Léo Pereira, Alex Sandro, Samuel Lino, Pedro, Léo Ortiz e Lucas Paquetá.

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Diferentemente do adversário na Arena da Baixada, o Athletico chega embalado após garantir vaga na próxima fase da Copa do Brasil, no meio da semana. A equipe busca aproveitar o bom momento para surpreender o Flamengo diante da sua torcida. Em casa, o técnico Odair Hellmann contará com o reforço do lateral-esquerdo Lucas Esquivel, que teve a suspensão reduzida pelo Pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).

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