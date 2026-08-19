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Veja gol em Cerro Porteño x Palmeiras: Gustavo Gómez abre o placar

Times se enfrentam pelo jogo de volta das oitavas de final da Libertadores

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
19/08/2026 19:50
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Gustavo Gómez abre o placar para o Palmeiras diante do Cerro Porteño, fora de casa
Gustavo Gómez abre o placar para o Palmeiras diante do Cerro Porteño, fora de casa (Foto: Rodolfo Buhrer/AGIF/Folhapress)

Cerro Porteño e Palmeiras decidem uma vaga nas quartas de final nesta quarta-feira (19), no Estádio Ueno La Nueva Olla, Assunção, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores. E no final da primeira etapa, o zagueiro Gustavo Gómez abre o placar para o Verdão.

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Aos quarenta minutos da primeira etapa, Arias cruza para o meio da área, Gómez sobe mais que a marcação e cabeceia firma para abrir o placar.

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Veja o primeiro gol:

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Allan, do Palmeiras, e Vegetti, do Cerro Porteño disputando bola em partida válida pelo jogo de volta da Libertadores
Allan, do Palmeiras, e Vegetti, do Cerro Porteño disputando bola em partida válida pelo jogo de volta da Libertadores (Foto: DANIEL DUARTE / AFP)

✅ FICHA TÉCNICA
CERRO PORTEÑO X PALMEIRAS
LIBERTADORES - OITAVAS DE FINAL (VOLTA)

📆 Data e horário: quarta-feira, 19 de agosto de 2026, às 19h (de Brasília)
📍 Local: Nubank Parque, em São Paulo (SP)
📺 Onde assistir: Estádio Ueno La Nueva Olla, em Assunção (PAR)
🟨 Árbitro: Facundo Tello (ARG)
🚩 Assistentes: Juan P. Belatti (ARG) e Gabriel Chade (ARG)
🖥️ VAR: Hector Palleta (ARG)

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