Veja gol em Cerro Porteño x Palmeiras: Gustavo Gómez abre o placar
Times se enfrentam pelo jogo de volta das oitavas de final da Libertadores
Cerro Porteño e Palmeiras decidem uma vaga nas quartas de final nesta quarta-feira (19), no Estádio Ueno La Nueva Olla, Assunção, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores. E no final da primeira etapa, o zagueiro Gustavo Gómez abre o placar para o Verdão.
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Aos quarenta minutos da primeira etapa, Arias cruza para o meio da área, Gómez sobe mais que a marcação e cabeceia firma para abrir o placar.
+ Palmeiras enfrenta 'gramado curto' do Cerro sem preparação especial
Veja o primeiro gol:
GOL DO PALMEIRAS!— Mexicano (@mexicanocomenta) August 19, 2026
GUSTAVO GÓMEZ DE CABEÇA! pic.twitter.com/Kk6IHqYyK0
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✅ FICHA TÉCNICA
CERRO PORTEÑO X PALMEIRAS
LIBERTADORES - OITAVAS DE FINAL (VOLTA)
📆 Data e horário: quarta-feira, 19 de agosto de 2026, às 19h (de Brasília)
📍 Local: Nubank Parque, em São Paulo (SP)
📺 Onde assistir: Estádio Ueno La Nueva Olla, em Assunção (PAR)
🟨 Árbitro: Facundo Tello (ARG)
🚩 Assistentes: Juan P. Belatti (ARG) e Gabriel Chade (ARG)
🖥️ VAR: Hector Palleta (ARG)
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