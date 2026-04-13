Rizek é sincero ao analisar chances de Copa para Pedro, do Flamengo: 'Não fez'

O jornalista André Rizek foi sincero ao analisar as chances do atacante Pedro, do Flamengo, de ir a Copa do Mundo. A análise do apresentador aconteceu na noite do último domingo (12), depois do camisa 9 ter decidido o clássico Fla-Flu, no Maracanã, pela 11ª rodada do Brasileirão.

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Na ocasião, o Flamengo venceu por 2 a 0 com dois gols de Pedro. Durante o programa "Fechamento", dos canais Sportv, André Rizek classificou o primeiro gol do atacante no clássico como um golaço e pontuou as chances dele de ir a Copa do Mundo.

— Tudo mundo sabe da qualidade do Pedro. Mas ele não vai para a Copa. Também, não fez por merecer. Não se ajudou. Mas a qualidade, ele tem. Absurdamente. Mas não conseguiu se colocar na briga pela vaga. Hoje, ele nem é mencionado. Muito por culpa dele também — disse Rizek.

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Fluminense x Flamengo: como foi o jogo?

Texto por: Maurício Luz

O Flamengo mostrou superioridade desde o início e tomou conta do jogo no primeiro tempo. A equipe abriu o placar, quando Pedro aproveitou erro na saída de bola de Fábio, recebeu passe de Samuel Lino próximo à lateral do campo, girou com rapidez e finalizou antes da recomposição do goleiro. Um golaço de muito longe do camisa 9.

Com pressão alta desde o início, o time comandado por Leonardo Jardim manteve o controle das ações e criou novas oportunidades. Plata quase ampliou, mas parou em defesa de Fábio. Do outro lado, o Fluminense teve dificuldades para construir jogadas, sentiu a saída de Lucho Acosta por lesão, e finalizou apenas duas vezes, sem acertar o gol defendido por Rossi.

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Na volta do intervalo, o Tricolor passou a ter a bola e ocupar o campo de ataque, mas o Rubro-Negro seguiu castigando o rival, sobretudo com saídas em velocidade. Assim, o Flamengo ampliou o placar aos seis minutos do segundo tempo, mais uma vez com o talento de Pedro. Samuel Lino recebeu na esquerda e cruzou de trivela, encontrando o centroavante na segunda trave. De peito, o camisa 9 fez valer a lei do ex e balançou a rede mais uma vez.

O Fluminense partiu para o ataque e pressionou em busca do gol. Rossi acumulou defesas em finalizações de Serna, Hércules e Renê. Contudo, o argentino nada pôde fazer quando Alex Sandro, dentro da área, recuou errado e entregou a bola para Savarino, que chegou antes da defesa para empurrá-la para as redes e diminuir o placar aos 31 minutos.

O Tricolor ainda teve boa chance com Castillo já aos 42', mas o centroavante cabeceou a bola por cima do gol. Já nos acréscimos, com os ânimos aflorados no Maracanã, Jorge Carrrascal foi expulso por falta em Guga. Apesar da superioridade numérica nos minutos finais e da pressão pelo empate, o Fluminense não conseguiu buscar o resultado. Desta forma, vitória e festa do Flamengo no Maracanã.

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