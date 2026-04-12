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Eric Faria aponta erro de Zubeldía em Fluminense x Flamengo: 'Não pode'

Clássico carioca aconteceu pela 11ª rodada do Brasileirão

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Lucas Boustani
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 12/04/2026
20:14
eric faria2
imagem cameraEric Faria apontou erro de Zubeldía em Fla-Flu (Foto: Reprodução)
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O Fluminense perdeu para o Flamengo por 2 a 1, neste domingo (12), no Maracanã, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Durante a partida, o comentarista Eric Faria apontou um erro do técnico Luis Zubeldía no clássico.

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➡️ Chance desperdiçada em Fluminense e Flamengo chama a atenção: 'Alérgico'

Na transmissão da partida, pelo Premiere, o jornalista chamou atenção para a ausência de Savarino entre os titulares. O venezuelano foi o responsável por mudar a dinâmica da equipe Tricolor no segundo tempo, tendo marcado o gol do Tricolor.

— O Savarino não pode ser reserva no Fluminense. Por mais que tenha que ser feito controle de carga. Quando o Tricolor perde o Lucho Acosta, no início da partida, a substituição óbvia era a entrada do Savarino. É um jogador com muita técnica, que perto da área adversária sabe o que fazer — iniciou o comentarista, antes de completar.

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— Para mim foi um erro do Zubeldía, não ter começado com o Savarino. Depois ele teve a chance de colocá-lo, no lugar do Lucho, e não fez. Quando o venezuelano entrou quando o placar já estava dois a zero para o Flamengo — concluiu.

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