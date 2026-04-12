O Flamengo venceu o Fluminense por 2 a 1 neste domingo, no estádio do Maracanã, em partida válida pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Destaque no clássico com dois gols, Pedro celebrou o resultado que fez com que o Rubro-Negro assumisse a segunda colocação da competição, alertou a defesa sobre a pressão sofrida no fim e comentou sobre a marca histórica que alcançou no Fla-Flu.

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Com os gols anotados no clássico, Pedro tornou-se o maior artilheiro do Flamengo na era dos pontos corridos do Campeonato Brasileiro. O jogador celebrou a marca estatística atingida e analisou a queda de rendimento de sua equipe na reta final do jogo, fator que possibilitou o gol do Fluminense, que ficou perto do empate nos acréscimos.

— Só tenho que agradecer a Deus por cada marca que eu atinjo aqui no Flamengo. Mais uma vez atingindo essa marca que é especial para mim, gratificante. Um sonho que eu realizo. Um clássico, um jogo muito bom, individualmente, coletivamente também. Segundo gol a gente abaixou um pouco, não pode acontecer. Chamamos o time deles pra nossa defesa ali, acabou fazendo o gol e complicando um pouco a partida ali no final. Mas pelo contexto foi muito bom, primeiro tempo excelente, dominando o jogo. Segundo tempo ali começamos também dominando e é isso, continuar trabalhando pra atingir mais e mais marcas com a camisa do Flamengo — declarou o atacante.

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Pedro comemora gol pelo Flamengo diante do Fluminense no Maracanã (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Ao ser questionado sobre o lance do primeiro gol, Pedro detalhou o processo de tomada de decisão. O atacante explicou que notou o posicionamento adiantado do goleiro Fábio e agiu por intuição no momento da finalização de longa distância.

— Eu vi que ele saiu da área, saiu do gol ali para chutar a bola pra frente. E eu fiquei pensando, se a bola vier em mim eu vou girar e bater. E foi o que aconteceu, ela voltou em mim, eu pude dominar rápido com a coxa e chutar. Foi um lance muito rápido, nem olhei pro gol, eu girei batendo, já na intuição de que o gol tava pra lá. E fui feliz na finalização. O Fábio falou também que eu pensei muito rápido, e realmente foi um lance onde eu fui muito feliz na finalização, num pensamento rápido também. O centroavante tem que tá pensando sempre no gol ali e fui feliz. Vai ser um gol que vai ser lembrado pra minha vida — detalhou o jogador.

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Pedro comemora gol pelo Flamengo diante do Fluminense no Maracanã (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

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✅ FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE 1 X 2 FLAMENGO

BRASILEIRÃO – 11ª RODADA

📆 Data e horário: domingo, 12 de abril de 2026, às 18h (de Brasília)

📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

⚽ Gols: Pedro, aos 7'/1°T (0-1) e 6'/2°T (0-2); Savarino, aos 31'/2°T (1-2)

🟨 Cartões amarelos: Martinelli e Castillo (FLU); Bruno Henrique (FLA);

🟥 Cartões vermelhos: Carrascal, aos 49'/2°T;

🏟️ Público: 44.833 presentes;

💰 Renda: R$ 3.554.437,50.

👥 ESCALAÇÕES

FLUMINENSE (Técnico: Luis Zubeldía)

Fábio; Samuel Xavier (Guga), Jemmes, Freytes, Renê (Arana); Martinelli (Savarino), Hércules e Lucho Acosta (Ganso); Serna, Canobbio e John Kennedy (Castillo).

FLAMENGO (Técnico: Leonardo Jardim)

Rossi; Varela, Léo Ortiz (Danilo), Léo Pereira e Alex Sandro; Evertton Araújo, Lucas Paquetá e De Arrascaeta (De la Cruz); Plata (Carrascal), Pedro (Luiz Araújo) e Samuel Lino (Bruno Henrique).

🧑‍⚖️ ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Raphael Claus (SP)

🚩 Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP), Bruno Boschilia (PR) e Paulo Roberto Alves Junior (PR)

🖥️ VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)