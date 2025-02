Rizek cita Flamengo em alerta para torcida do Fluminese

O jornalista André Rizek fez um alerta para o Fluminense após a vitória categórica do Flamengo sob o Botafogo, por 3 a 1, na final da Supercopa do Brasil, do último domingo (2), no Mangueirão, em Belém, do Pará. A equipe de Mano Menezes enfrenta a de Filipe Luís no próximo sábado (8), no Maracanã, pela 9ª rodada do Campeonato Carioca.

continua após a publicidade

➡️ Torcida do Fluminense perde paciência com titular da equipe

➡️ Fluminense recebe proposta por Kauã Elias; saiba detalhes

O aviso de Rizek foi referente ao bom futebol apresentado pelo Flamengo na final da Supercopa do Brasil. O Rubro-Negro venceu o Botafogo com autoridade para conquistar o primeiro título nacional da temporada de 2025. Por outro lado, o Fluminense passa por momento de instabilidade com sequência de resultados ruins no estudual.

- O torcedor que tem mais motivos para se preocupar com o amasso do Flamengo hoje nem é o do Botafogo. É o do Fluminense... Boa noite - publicou o comunicador no X, antigo Twitter.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Instabilidade no Fluminense

A publicação de Rizek aconteceu antes da partida entre o tricolor e o Boavista, válida pela 7ª rodada do Campeonato Carioca. A equipe de Mano Menezes decepcionou mais uma vez na temporada e saiu do Maracanã apenas com um empate por 1 a 1 com o clube alviverde.

Em meio a má fase, o Fluminense encara do Flamengo daqui a duas rodadas do estadual. O clássico acontece no sábado (8), às 16h30, no Maracanã. Vale destacar, que o Tricolor está na 9ª colocação do Cariocão, tendo risco de se encontrar em uma situação de luta contra o rebaixamento no torneio dependendo dos resultados das próximas rodadas.

continua após a publicidade