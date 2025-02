Fluminense recebe proposta por Kauã Elias; saiba detalhes

O Fluminense recebeu uma proposta para vender o atacante Kauã Elias ao Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. A negociação tende a caminhar para um desfecho positivo, tendo em vista que os valores agradaram ao Tricolor.

continua após a publicidade

➡️ Renato Augusto desfalca Fluminense por tempo indeterminado após cirurgia

O Shakhtar Donetsk ofereceu 17 milhões de euros (R$ xxxx milhões) fixos mais 2 milhões de euros (R$ xxx milhões) em bônus por 90% do atacante. O Fluminense ainda ficaria com 10% dos direitos do jogador.

A informação foi publicada primeiramente pelo jornalista Victor Lessa e confirmada pelo Lance!.

A proposta chegou ao Fluminense logo após o clássico contra o Botafogo. Vale destacar que não é de hoje que Kauã Elias é observado pelo Shakhtar Donetsk. Há pelo menos dois anos, os ucranianos estavam de olho no jogador, quando ainda atuava na base do Tricolor.

continua após a publicidade

No ano passado, Kauã Elias chegou a ser sondado por clubes europeus. No entanto, nenhum formalizou uma proposta.

Kauã Elias ganhou mais oportunidades pelo Fluminense em 2024. O atacante foi fundamental na arrancada do Tricolor no Campeonato Brasileiro. Ao todo, já são 44 jogos e sete gols pelo clube.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense