André Rizek dispara sobre João Fonseca: ‘Não é uma promessa’

João Fonseca venceu Andrey Rublev, por 3 sets a 0, na primeira rodada do Australian Open, na manhã desta terça-feira (14) e recebeu uma onda de aclamação na web. O apresentador do Sportv André Rizek comemorou a vitória do brasileiro e afirmou que João "não é uma promessa. É um fenômeno".

Próximo adversário de João Fonseca no Australian Open

Após a histórica vitória em cima do nono do mundo, o brasileiro enfrenta o italiano Lorenzo Sonego na segunda rodada do Australian Open.

Mais sobre o tenista e sua equipe

João Fonseca ganhou maior notoriedade ao vencer o Torneio Next Gen Finals, campeonato que reúne os melhores tenistas mundiais até 20 anos, colocando-se ao lado de atletas como Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, que estão entre os melhores do mundo. Anteriormente, ele havia conquistado o US Open juvenil e atingido a primeira colocação mundial na categoria.

A equipe de João, liderada por Guilherme Teixeira desde seus 12 anos, inclui o fisioterapeuta Egidio Magalhães Junior e o preparador físico Emmanuel Jimenez, garantindo que ao menos dois profissionais o acompanhem em todos os torneios, um diferencial no tênis nacional. O próprio João Fonseca ressalta a importância de Teixeira, a quem considera "quase um pai".

