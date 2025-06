Curtindo férias, Neymar organiza festa junina com torneio de pôquer em mansão

De férias, o atacante Neymar, do Santos, promoveu uma festa junina com amigos na sua mansão em Mangaratiba, no Rio de Janeiro. O evento contou com um torneio de pôquer, um dos hobbies preferidos do jogador. Bruna Biancardi, esposa do craque, publicou uma foto com algumas comidas típicas da época.

Registro postada por Bruna Biancardi, eposa do jogador<br> (Foto: Reprodução)



O zagueiro João Basso e o atacante Guilherme, dois dos companheiros de Santos, foram alguns dos convidados de Neymar.

Neymar ao lado dos companheiros de Santos (Foto: Reprodução/Instagram)

Com o seu atual vínculo com o Santos terminando no próximo dia 30, Neymar e os demais jogadores do elenco estão de férias até o dia 26. A reapresentação está marcada para 27 de junho. Até lá, o Santos busca a renovação do contrato do camisa 10 até a Copa do Mundo de 2026.

Neymar no Santos

Mesmo com conversas avançadas com o Santos, Neymar ainda não assinou o contrato de renovação com o clube. O pai do jogador negocia diretamente com o presidente Marcelo Teixeira e o recém-contratado diretor-executivo de futebol, Alexandre Mattos.

Anunciado no dia 31 de janeiro, o capitão santista sofreu duas lesões na posterior da coxa esquerda que o tiraram de combate por cerca de dois meses, além de ter perdido uma convocação da Seleção Brasileira com o então técnico Dorival Jr.

O retorno de Peixe também ajudou na arrecadação financeira, com novos patrocinadores, venda de camisas, aumento do quadro de sócios e reformas do CT da base e do feminino. Além disso, contribuiu para o projeto do novo CT do time profissional, a manutenção da Vila Belmiro e a expectativa pela construção da nova arena em Praia Grande.