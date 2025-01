Torcedores do Fluminense detonam arbitragem após lance polêmico: ‘Má vontade ou safadeza’

No primeiro clássico do Campeonato Carioca, o Fluminense reclama de um pênalti não marcado ao seu favor. Aos nove minutos da etapa inicial, Canobbio domina uma bola na área e divide com Alexander Barboza, mas a arbitragem marca apenas escanteio.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

Nas redes sociais, diversos torcedores do Tricolor detonaram a atitude de Bruno Arleu de Araújo e pediram a penalidade máxima sobre o Botafogo. Segundo os fãs, esse teria sido o segundo pênalti não marcado para o Time de Guerreiros no estadual.