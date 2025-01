Na volta dos titulares, Botafogo bate o Fluminense no Nilton Santos

Diante de um público diminuto no Nilton Santos — mas também diante dos olhos atentos do técnico da Seleção Brasileira, Dorival Júnior, e do coordenador Rodrigo Caetano — o Botafogo bateu o Fluminense por 2 a 1 na noite desta quarta-feira (29), em jogo válido pela 6ª rodada do Campeonato Carioca. Igor Jesus, Cano e Savarino marcaram os gols da partida.

Confira a classificação do Campeonato Carioca

Como foi o jogo

A estreia dos titulares do Botafogo diante do Fluminense deu mostras de que a equipe que conquistou o Brasileirão e a Libertadores do ano passado ainda mantém características daquele time que encantou o torcedor. Se é verdade que a intensidade esteve bem longe da ideal, reflexo do início de temporada, também é verdade que o Botafogo conseguiu rodar o jogo e ser vertical diante do Fluminense. Igor Jesus, mais centralizado na frente, era quem mais levava perigo. Matheus Martins também exigia atenção da defesa, enquanto Savarino esteve um pouco abaixo.

Mas faltou ao Botafogo ter mais chances de concluir, e isso se deveu muito ao bem postado Fluminense de Mano Menezes. A zaga comandada por Thiago Silva deu poucos espaços e Hércules e Martinelli eram eficientes no meio-campo. De quebra, Cano, Canobbio e Serna tramavam bem no ataque, sem, no entanto conseguir concluir. O resultado disso foi um primeiro tempo de Botafogo e Fluminense bem jogado, mas de quase nenhuma chance clara de gol.

O jogo voltou um pouco mais aberto no segundo tempo. O Fluminense teve a primeira boa chance aos 9, em arrancada de Serna que terminou com um chute longe de Cano. E o Botafogo respondeu dois minutos depois, mas de maneira mais efetiva: Savarino descobriu Lobato pela direita, que entrou na área e chutou para grande defesa de Fábio; a bola, contudo, sobrou na entrada da área para Igor Jesus chutar de primeira e abrir o marcador

Com o revés parcial, Mano Menezes decidiu mexer no ataque. Tirou Canobbio e Serna e colocou Keno e Riquelme Felipe. Pois 11 minutos depois o jovem atacante invadiu a área pela direita e foi derrubado por Alex Telles. Pênalti, que Cano bateu rasteiro para empatar. Mas era a estreia dos titulares do Botafogo, e a noite estava mesmo reservada para eles: aos 36, Yarlen foi derrubado na área, e na cobrança de penalidade Savarino decidiu o jogo.

O que vem pela frente para Botafogo e Fluminense

Com o resultado, o Botafogo chegou aos 9 pontos e entrou provisoriamente na zona de classificação à semifinal, com o quarto lugar. O Fluminense, por sua vez, estacionou nos 6 pontos, na oitava colocação. No domingo, às 16h (de Brasília) o alvinegro decide a Supercopa Rei em Belém, diante do Flamengo. O tricolor, por sua vez, recebe o Boavista, no Maracanã, a partir das 21h (de Brasília), pela 7ª rodada do Campeonato Carioca.

Botafogo x Fluminense se enfrentaram pela 6ª rodada do Carioca (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

✅ FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO 2 X 1 FLUMINENSE

TAÇA GUANABARA - 6ª RODADA DO CAMPEONATO CARIOCA

🗓️ Data e horário: 29 de janeiro de 2025, 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

🥅 Gols: Igor Jesus (11'/2ºT), Cano (23'/2ºT) e Savarino (36'/2ºT)

🟨 Cartões amarelos: Serna, Gabriel Fuentes e Ignacio (FLU); Gregore, Alexander Barboza, Alex Telles e Mateo Ponte (BOT)

🏟️ Público: 7.549 presentes

💰Renda: R$ 276.624,00

⚽ ESCALAÇÕES

BOTAFOGO (Técnico: Carlos Leiria)

John; Mateo Ponte (Vitinho), Lucas Halter, Alexander Barboza e Alex Telles (Cuiabano); Gregore, Marlon Freitas (Allan) e Savarino (Danilo Barbosa); Rafael Lobato (Yarlen), Igor Jesus e Matheus Martins.

FLUMINENSE (Técnico: Mano Menezes)

Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva (Ignacio), Thiago Santos e Gabriel Fuentes; Hércules, Martinelli (Lelê) e Jhon Arias; Serna (Riquelme Felipe), Cano (Isaque) e Canobbio (Keno).

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Bruno Arleu de Araújo

🚩 Assistentes: Luiz Cláudio Regazone e Thiago Filemon Soares Pinto

4️⃣ Quarto árbitro: Thiago Ramos Marques

🖥️ VAR: Philip Georg Bennett