Torcida do Fluminense perde paciência com titular da equipe

O primeiro tempo da partida entre Fluminense e Boavista, pelo Cariocão, foi marcado por um empate sem gols, mas um lance surpreendente do atacante Keno, do Tricolor, chamou atenção. O camisa 11 perdeu uma oportunidade clara de gol, que poderia ter aberto o placar no Maracanã. A situação gerou revolta por parte da torcida do clube das Laranjeiras neste domingo (2).

O fato em questão aconteceu aos 32 minutos. No lance, John Arias acertou um cruzamento na medida para Keno, que se encontrava livre na área. O atacante tricolor, de frente para o goleiro, precisaria apenas escorar a bola para o fundo do gol para balançar as redes. Contudo, o atleta se enrolou ao tentar realizar um domínio e acabou perdendo o controle da jogada.

O erro do jogador foi crucial para o primeiro tempo da partida entre Fluminense e Boavista terminar em um empate sem gols. A chance que Keno desperdiçou foi a mais clara nos primeiros 45 minutos. Após o lance, parte da torcida do Fluminense criticou o atacante.

Keno em ação pelo Fluminense em partida contra o Boavista pelo Campeonato Carioca de 2025 (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

