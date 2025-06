Calor: bermuda de Luis Enrique e parada técnica marcam jogo entre europeus no Mundial

O forte calor na cidade de Pasadena, em Los Angeles, dividiu o protagonismo do duelo entre PSG e Atlético de Madrid, em partida válida pelo Grupo B da Copa do Mundo de Clubes, no Rose Bow. Neste domingo, a região registrou 31 °C durante o duelo entre os times europeus. Em razão do calor, o jogo necessitou ter duas paradas técnicas - uma para cada tempo de jogo -, para os jogadores se hidratarem.

Em razão do calor, o jogo necessitou ter uma parada para hidratação (Foto: Reprodução/ Cazé TV)

Antes mesmo da bola rolar, o estilo do técnico Luis Enrique, treinador do PSG, chamou a atenção. O espanhol estava usando bermuda e uma camisa de manga, estilo bem diferente dos tradicionais ternos e camisas sociais que nos acostumamos a vê-lo. A troca de vestimenta, aparentemente, teve ligação com o forte calor em Pasadena.

Vale registrar que mais da metade dos jogos acontecerão à tarde, entre as 12h e as 18h, diante da previsão de um dos verões mais quentes já registrados nos Estados Unidos. Ao todo, serão 25 partidas da fase de grupos mais 12 do mata-mata, incluindo a final no estádio MetLife, em Nova Jersey.

